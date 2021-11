Orvosok és ápolónők számoltak be arról, hogy rengeteg oltásellenes változtatja meg a véleményét a járványról miután kórházba kerül, különösen akkor, ha súlyos állapotban van.

Egy Covid-osztályos kórházi élmény után sokan már nem érvelnek az oltás ellen, ellenkezőleg, megbánják, hogy nem oltatták be magukat. Persze, olyan esetekről is beszámoltak, amikor valaki még a lélegeztetőgépre kerülés előtt is tagadja a vírust:

"Nem fogom megengedni, hogy rajtam kísérletezzenek", "Hadd döntsem már el én, miben akarok meghalni", "Ha beoltottak volna, már meghaltam volna korábban".

Azonban a kórházi tartózkodás többeket késztet arra, hogy átértékeljék a járványhoz fűződő gondolataikat:

"Nem gondoltam volna, hogy tényleg veszélyes", "Ha ezt tudom, eszembe nem jutna bagatellizálni vagy tagadni a problémát", "Eddig nem voltam beteges, sportolok... és mégis".

A Ripost kiszúrta egy Covid-osztályon dolgozó ápolónő Facebook posztját, melyben a nő a tapasztalatiról beszél:

"A délelőtti beáramlásban érkezett betegek nagyobb részét haza tudtuk engedni, de sokan sajnos kórházi kezelésre szorultak. Többen sírva hívták fel rokonaikat, hogy félnek, és bent kell maradniuk a kórházban. Riadtan néznek ránk, és félve teszik fel a kérdéseiket: »Nővérke, meg fogok gyógyulni? Meddig kell gépen lennem?« Mindenkit biztatunk és mindenkivel eltöltünk pár percet. Azok, akik hazamehetnek, szintén kétségbe esve keresik a lehetőséget, hogy beszélhessenek velünk. Mindegyiket úgy engedjük el, hogy a lelkükre kötjük: ha úgy érzi, hogy rosszabbul van, azonnal jöjjön be! Ne feküdjön sokat a hátán, ha tud, forduljon az oldalára és hasra. Szedje rendesen a felírt gyógyszereket, és igyon bőségesen folyadékot, egyen, amennyit tud, és ígérje meg, hogy mentőt hív, ha baj van, ha rosszabb! Ígérje meg!"