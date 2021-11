A 27 éves Akmal Khozhievet Guamban vették őrizetbe, mert álltólag megfojtotta és megszúrta Dr. Miran Ribatit egy állatcsonttal.

Khozhiev köztudottan vakcinaellenes, a közösségi médiában kampányt is folytatott az oltások ellen, állítva, hogy "az oltás nem működik", és másokat is arra buzdított, hogy ne oltakozzanak. Orvosával azonban megmaradt közöttük a baráti kapcsolat, a végzetes estén is együtt vacsoráztak.

Étkezés közben összevitatkozott a két férfi a védőoltások fontosságán, ami azzal végződött, hogy az ismert harcos azt mondta orvosának, hogy "nem bízom többé benned", majd egy az étkezésből visszamaradt csonttal többször is megszúrta az orvost.

A férfit még a helyszínen elfogták, azonnal bevallotta tettét.