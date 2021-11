Jövőre készül megünnepelni megalakulásának 60. évfordulóját az Omega; a legendás hazai rockegyüttes azonban nagyon nehéz évet tudhat maga mögött. Tavaly év végén két tagját is elvesztette, elhunyt Benkő László és Mihály Tamás, most pedig Kóbor Jánosért izgulhatnak a rajongók.

Az énekes pár nappal ezelőtt került kórházba, őt is megtámadta a koronavírus. A 78 éves zenész nem vette fel az oltást, most pedig mélyaltatásban tartják. Az állapotáról nem tudni többet, mivel a felesége hírzárlatot rendelt el. A baj viszont nagy lehet, ezt jelzi az is, hogy már nemcsak a rajongók, hanem zenésztársai is aggódnak Kóbor Jánosért.

"Nem könnyű érzelmek nélkül beszélni arról, ami velünk, körülöttünk történik. Gyászoljuk Benkő Lacit és Mihály Tomit, most pedig Mecky életéért kell aggódnunk. Hogy mennyien szeretik az Omegát és a zenekar tagjait, azt eddig is tudtuk. Ám ami szombaton történt, az felemelő és példaértékű volt. Este tíz és tizenegy óra között közös imára kértünk fel mindenkit a zenekar hivatalos Facebook-oldalán. Nekem olyan művészek és barátok írtak, és rajtam keresztül küldtek pozitív energiát és sok-sok szeretetet Meckynek, mint Presser Gábor, Bródy János, Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs, Frenreisz Károly, Rosta Mária vagy Rózsa Pisti. Bízzunk benne, hogy Kóbor János érzi és érzékeli, mennyien aggódnak érte, s mennyien szeretik őt..." - mondta a Blikknek Trunkos András, az Omega menedzsere.