A magyar rapper, művésznevén Young G hetekkel ezelőtt tüdőgyulladással küzdött otthon. Béci Instagramon mesélte el követőinek, hogy tüdőgondozóba ment kivizsgálásra, kideríteni: van-e szövődménye betegségének, majd, amit ezután mesélt, az felháborító.

Béci felvett két védőoltást is és eszébe sem jutott, hogy így elkaphatja a fertőzést. Először a röntgen alapján tüdőgyulladást állapítottak meg nála. Arról is mesélt, hogy négy tesztet is csináltatott, de mindegyiknek negatív lett az eredménye.

"Bemegyek a tödőgondozóba, megnézni, hogy nem maradt-e szövődmény, és kérdezték, miért vagyok ott. Mondtam, hogy tüdőgyulladás miatt, és meg akarom nézni, van-e tünet vagy szövődmény. Mondtam, hogy a felhőben fent van, covid negatív vagyok. Erre megnézték, hogy fent van-e a felhőben, és kiabálva jöttek ki, úgy hogy 10-15 ember volt ott: »Menjen innen ki, menjen innen ki!« Mint valami leprás hülye gyerek... úgy, hogy be is vagyok kétszer oltva. Menjek ki azonnal, takarodjak innen ki, mert fertőzött vagyok és itt mindenkit megfertőzök. Mondom kicsoda, én?! Már akkor bőven lejárt a 10 nap, a karantén ideje. És ott volt a beutalóm, hogy menjek, de kizavartak" – mesélte.

A háziorvosa tanácsára visszament a rapper, hogy kiderítse, miért nem akarják őt ellátni. Elmondása szerint senkit sem érdekelt, hogy segítséget kapjon, vagy, hogy kiderüljön, van-e szövődménye. Azóta telefonon még az orvosát sem éri el.