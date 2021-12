A vér festékanyagának tekintett hemoglobin egy olyan fehérje, ami a tüdőből a szervekbe és a szövetekbe juttatja az oxigént. A létfontosságú alkotóelem fő összetevője a vas, így annak hiányában a szervezetünk megfelelő oxigénellátása nem biztosított. Kiemelten fontos, hogy ne hagyjuk kiürülni vasraktárainkat. A szervezetünk ezt a fontos nyomelemet ugyanis nem képes magától előállítani, ezért az elhalt hámsejtekkel, verítékkel, széklettel napi szinten elveszített 1-2 milligramm vasat minden esetben nekünk kell kívülről pótolni.

Honnan tudjuk, ha nincs bennünk elég vas?

Bár nincsenek olyan egyértelmű tünetei, mint számos más betegségnek, a vashiány mégis felismerhető. A hiány mértékétől függően különböző tüneteket észlelhetünk magunkon, biztos diagnózist azonban csak a vérvétel és a laboratóriumi kivizsgálás eredményei alapján lehet kimondani. Mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, ha tartósan fáradtak és kimerültek, sápadtak vagyunk, fáj a fejünk, könnyen kifulladunk. Alacsony vasszintre utalhat a barázdált, töredezett köröm, a hajhullás, a száraz, könnyen kisebesedő bőr vagy a szájban visszatérően kialakuló afta.

Hogyan tudjuk a vasat bevinni?

Elsődlegesen a táplálékkal tudjuk biztosítani a szervezetünk számára szükséges vasat. A hemoglobin mellett az izmokba és a májba is jelentős mennyiség épül be ebből az esszenciális mikroelemből, tehát nem csak az oxigénellátás miatt szükséges figyelnünk rá. A kiegyensúlyozott táplálkozás az első lépés ahhoz, hogy tegyünk az egészségünkért!

A legtöbb vasat az állati eredetű élelmiszerek tartalmazzák. Kiemelkedik közülük a bárányhús és a sertésmáj, de a marha- és borjúhús, a libamáj, valamint a belsőségek is mind tökéletes választásnak számítanak. A tengeri élőlények szintén tartalmaznak vasat, a legtöbb például a kagylóban található. Kis mennyiségben mindenben ott a vas, így a tejtermékekben, a tojásban, olajos magvakban és a gyümölcsökben is. A zöldségek közül a hüvelyeseket (bab, lencse), valamint a spenótot és a sóskát érdemes megemlíteni.

A különböző élelmiszerekben azonban a vas nem azonos formában található, így felszívódásuk és a szervezetben való hasznosulásuk is különböző, így a táplálékkal bevitt nyomelem mennyiségének csak a töredéke jut be a véráramba. Emellett bizonyos anyagok gátolják a vas felszívódását, például hiába ismert és kedvelt vasforrás a spenót, a benne található oxálsav megnehezíti a felszívódást.

Akkor mihez kezdjek?

A megfelelő táplálkozás az első lépés, és nemcsak a vashiány megelőzése, hanem a kiegyensúlyozott, egészséges élet érdekében is. Ha a táplálékkal nem tudjuk biztosítani a megfelelő mennyiségű vasat, akkor támogathatjuk a szervezetünket jól felszívódó és hasznosuló vaspótló készítményekkel, érdemes azonban körültekintően választani, mert a vasat akár túl is adagolhatjuk. A vastúladagolás tünete lehet émelygés, hányás, hasi fájdalom, súlyos esetben azonban roncsolhatja a beleket, és májzsugorodást is okozhat.

Megbízható készítményt válasszunk!

Ha a vashiány megelőzése érdekében kezdünk el vaspótló készítmény szedni, akkor is érdemes konzultálni legalább egy gyógyszerésszel, vagy a háziorvosunkkal. Kérjünk tőlük tanácsot, hogy milyen szert válasszunk és figyeljünk oda az adagolásra. A vas maximális felszívódása érdekében ugyanis nem mindegy, hogy az ilyen készítményeket étkezés előtt, közben vagy pedig utána vesszük-e be.

A kávé, tea, vagy az általunk szedett egyéb gyógyszerek például gátolhatják a legtöbb vaspótló készítmény vastartalmának hasznosulását, így ha szedjük is, nem biztos, hogy elérjük a kívánt hatást. Vannak persze olyan vaskészítmények is, amelyek étkezéstől függetlenül, és más gyógyszerekkel együtt is szedhetők, mert ezek nem befolyásolják a vas felszívódását.

A megfelelő elemivas-tartalmú és jól hasznosuló készítményeket azonban nem a drogériákban, szupermarketekben, hanem a patikákban tudjuk beszerezni, ahol szakember tanácsát is kikérhetjük a vaspótlásról.