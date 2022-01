Amit az élet elvesz valahol, azt máshol visszaadja - tartja a mondás. Így vannak ezzel a következő parasportolók is, akiktől valamit elvett az élet, de máshol visszaadta: elképesztő kitartással óriási sikereket értek el.

Kelly Cartwright

Az ausztrál szépség 15 éves korábanvesztette el jobb lábát egy ritka rákos megbetegedés, a szinoviális szarkóma következtében. A lelkesedése töretlen maradt a betegség után is. 2008-ban indult a pekingi paralimpián, 2009-ben protézissel megmászta a Kilimandzsárót, 2012-ben pedig F42 és 44-es kategóriában aranyérmet szerzett a londoni paralimpiai játékokon.

Illés Fanni

A világ- , Európa- és paralimpiai bajnok paraúszó alsó lábszárak nélkül és összenőtt ujjakkal született, ám ez nem akadályozta meg abban, hogy a sportág ikonikus hazai sellőlányává váljon. Miután kemény munka árán bekerült a válogatottba, ő fogalmazott úgy magáról, hogy „rút kiskacsából hattyúvá vált"; megtalálta méltó helyét az életben. Fanni nemcsak sportteljesítményével motiválja az embereket: ahol tudja, nyilatkozatai által döntögeti a sztereotípiák által felállított falakat. Saját alapítványa van, amivel fiatal sportársait és családjaikat támogatja.

Ekler Luca

A világcsúcstartó, világ-, Európa és paralimpiai bajnok, magyar paraatléta bal oldala egy 2008-as, súlyos végkimenetelű stroke után bénult le. Állapota azóta sokat javult, ma már csak a bal kezén vehető észre a korábbi betegség. Luca rendkívül sokoldalú, gyermekkorában versenyszerűen teniszezett, majd felépülése után az atlétikába szeretett bele. Első versenyén 100 és 200 méteres síkfutásban, illetve távolugrásban aranyérmet szerzett, utóbbiban 2 centiméterre megközelítette a világcsúcsot, amit ma már ő tart a Tokióban ugrott 563 centivel.

Rheed McCracken

A T34-es kerekesszékes versenyzés ausztrál fenegyereke cerebrális parézisból, azaz központi idegrendszeri sérülésből kifolyólag kényszerült kerekeken élni. Ő azonban úgy döntött, ebből a helyzetből is kihozza a legjobbat: már három paralimpiai és öt Európa-bajnoki ezüstéremmel büszkélkedhet.

Tóth Tamás

A paralimpiai bajnok, Európa-bajnok és Európa-csúcstartó úszó 2-3 éves korában kezdett ismerkedni ezzel az izgalmas sportággal. Jobb kézfej nélkül született, de szülei azt szerették volna, hogy hiányosságai ellenére is kihozza magából a maximumot, ezért elkezdték úszni járatni. Tamás nemcsak a medencében, a filantrópia terén is brillíroz: 2016-tól az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány hivatalos sportnagykövete; olyan jótékonysági programokban is közreműködött, mint a Bohócdoktorok vagy a Movember mozgalom.

Jonnie Peacock

A többszörös paralimpiai, világ- és Európa-bajnok angol parasprinter egy gyermekkori agyhártyagyulladás következtében veszítette el a jobb lábát térdtől lefelé. Először futballozni szeretett volna, ám végül a 100 méteres síkfutás mellett döntött, mely nemcsak szakmai sikerekkel, hanem egy boldog párkapcsolattal is megajándékozta a szintén paralimpikon Sally Brown személyében.