Cápákkal suttogó a Netflixen: Ocean Ramsey a tenger királynője

Ha azt hitted, hogy a legveszélyesebb influenszerek azok, akiknek a kommentjeiben szabadul el a pokol, ismerkedj meg Ocean Ramsey-vel. Ő szó szerint az életét teszi kockára a követőiért – és nem azért, mert a horvát tengerparton pózol egy kagylóval, hanem mert ketrec nélkül merül le a világ legnagyobb fehér cápái közé, mert ő a leghíresebb cápákkal suttogó.

Ocean Ramsey, a cápákkal suttogó, a világ egyik legnagyobb fehér cápája mellett – ketrec nélkül. A Netflix új dokumentumfilmje bebizonyítja, hogy a cápáktól nem félni kell, hanem megérteni őket.

Ocean Ramsey, a cápákkal suttogó: influenszer, tengerkutató, akinek a nagy fehér is csak bólogat

A Cápákkal suttogó (Shark Whisperer) című Netflix-dokumentumfilm 2025. június 30-án debütált, és máris felkavarta az állóvizet – vagyis az óceánt. A rendező nem más, mint James Reed, az Oscar-díjas Tanítóm, a polip alkotója, aki most újra mélyre merült – ezúttal uszonyos barátaink világába.

Egy influenszer, aki nem sminkvideókat, hanem cápákat posztol

Ocean Ramsey 2 millió követője Instagramon valószínűleg nem azért kattint a „követés” gombra, mert a legújabb bikinit szeretnék lecsekkolni. A cápás dokumentumfilmek új királynője egyszerre modell, tengerkutató, aktivista és etológus, akinek missziója a tenger védelme – és az, hogy bebizonyítsa: a cápák nem gonosz szörnyetegek, csak rossz PR-t kaptak Spielberg óta.

És hogy mennyire hatásos ez a cápa-influenszer kampány? Nos, a One Ocean Diving projektjeivel és merüléseivel már globális mozgalmat indított, amely a nagy fehér cápa védelmét is zászlajára tűzte. A dokumentumfilm egyik jelenetében például egy több mint hatméteres, rekordméretű nőstény fehér cápa mellett úszik – ketrec nélkül, csak egy szál búvárruhában. Számunkra ez a jelenet már most beírta magát a „legjobb Netflix dokumentumfilmek” közé.

A film nemcsak a látványos víz alatti képekről szól – bár azok is simán elférnének egy moziképernyőn. A valódi történet itt egy nőről szól, aki környezetmegőrző aktivistaként próbál új narratívát írni az óceán ragadozóiról. A dokumentumfilm egyben szembesít minket az emberi hatásokkal, az élőhelyek pusztulásával és a cápatámadások valós statisztikáival is – amik egyébként sokkal ritkábbak, mint hinnénk.

És hogy miért fontos ez most? Az Adriai-tengerben is egyre több cápaészlelésről szólnak a hírek: nemrég fehér cápát fogtak az Adriai-tengerben, sőt Horvátország partjainál is feltűntek. Mielőtt tehát pánikba esnénk, érdemes egy kicsit mélyebbre merülni – akár képletesen, a Netflixen.

A Cápákkal suttogó a Netflixen nem egy horror, nem túlélőshow, nem egy újabb Állkapcsok. Ez a film egy szeretetlevél a tengerhez – és azokhoz a fura, porcos csontú lényekhez, akiket még mindig a sötétség teremtményeinek hiszünk. Ocean Ramsey szerint viszont a cápa és környezetvédelem kéz a kézben jár és ezt mutatja be a legújabb dokumentumfilmjében.