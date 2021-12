A Coloradói Állami Egyetem a vírusrészecskék levegőben történő terjedését vizsgálta. A novemberben kezdődött kutatásba bevontak minden korosztályt, köztük gyerekeket is. A résztvevőknek énekelni és beszélni is kellett, az eredmények alapján pedig kiderült, kik és hogyan terjesztik legjobban a vírusos betegségeket.

A vizsgálat alapján kijelenthető, hogy a felnőtt férfiak a nőknél és a gyerekeknél is jobban terjesztik a betegségeket, így a koronavírust is. Ez annak köszönhető, hogy a férfiaknak nagy a tüdőkapacitása, ezért mindenki másnál több vírusrészecskét jutattnak a levegőbe kilégzéskor. Ugyanez igaz azonban nemtől függetlenül azokra, akik hangosan beszélnek, vagy énekelnek, ők is aktív vírusterjesztők.

A kutatásvezető elmondta, hogy ezek fényében a zajosabb zárt terek jobban kedveznek a vírus terjedésének, mint például a sportcsarnokok, koncerttermek vagy a bárok – számolt be az eredményekről a Bors.