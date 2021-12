Hétfőn derült ki, hogy több európai ország után már hazánkban is megjelent a koronavírus legújabb mutációja, az omikron. A deltánál sokkal fertőzőképesebb, bár egyelőre gyengébbnek tűnő variánst egy házaspár szervezetében mutatták ki.

A hírt Müller Cecília, az országos tisztifőorvos jelentette be, aki elárulta azt is, hogy a házaspár egyik tagja sem adatta be magának a harmadik oltást. A pár azonban nem külföldön fertőződött meg, ugyanis nem hagyták el az országhatárt, sőt külföldivel sem érintkeztek az elmúlt időben.

A házaspár egyik tagjának enyhe tünetei vannak, míg a másik fertőzöttet kórházba kellett szállítani, az állapota középsúlyos – árulta el a Tények.hu-nak a tisztifőorvos.

A magyar tulajdonú diagnosztikai labor, a Neumann Labs az MTI-vel közleményben tudatta, hogy a házaspár igazolt omikron fertőzése mellett további gyanús eseteket is vizsgál – számolt be a fejleményekről a szeretlekmagyarorszag.hu.