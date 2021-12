Ahogy azt korábban megírtuk, novemberben kapta el a koronavírust Csollány Szilveszter, aki súlyos állapota miatt december elején lélegeztetőgépre került. Az állapota továbbra is kritikus, de Dr. Szlávik János infektológus szerint nem reménytelen.

A szakértő a TV2 Mokka című műsorában arról beszélt, hogy a reményt sosem szabad elveszíteni, hiszen esély mindig van. Bányai Gábor esetét hozta fel példának: „Nem tudjuk pontosan, hogy van, de mindig kell reménykedni. A képviselő úr esete is mutatja, hogy hosszú hónapok után is meg lehet gyógyulni"- mondta, hozzátéve, hogy nagyon nehéz, ha valakit ilyen sokáig tartanak lélegeztetőgépen, és a másodlagos szövődmények kezelése sem egyszerű feladat, de ahogy fogalmazott: „Vannak úgymond csodálatos gyógyulások, nagyon hosszú ideig tartó intenzíves tartózkodás után is, úgyhogy az utolsó pillanatig reménykedni kell!"