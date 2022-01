A női lét velejárója a menstruáció, amit a legtöbben félve és izgulva várunk minden hónapban. Vannak, akiknek minden hónapban azonos napon, azonos időpontban jön meg a havi vérzése, de akadnak olyanok is, akik hiába várják időben, mégis a legtöbbször rendszertelenül a ciklusuk. Sajnos én is az utóbbi kategóriába tartozom.

A menstruációs ciklust számos hormon, köztük a prolaktin szabályozza. Ha a prolaktin termelődése megnő a szervezetben, az befolyásolja a menstruációs ciklust és a PMS-tünetek jelentkezésében is szerepet játszik. Emellett a túlzásba vitt sport vagy az extrém fogyókúra szintén megzavarhatja az érzékeny női hormonháztartást. Mindkettő komolyan igénybe veszi a szervezetünket, amire az agyunk akár úgy is reagálhat, hogy leállítja a peteéréshez szükséges hormonok termelését. Természetesen az sem jó, ha nem figyelünk oda az étkezésünkre és jó néhány fölösleges kiló felkúszik ránk, mert emiatt megnövekedhet a szervezet ösztrogén szintje, és elmaradhat a peteérés, sőt a menstruáció is hosszabb ideig tarthat, illetve rendszertelenné válhat.

A stressz ugyancsak megzavarhatja a menstruációs ciklust. A jelenlegi helyzetből fakadó bizonytalanság, a koronavírus-járvány miatti aggodalom szinte minden emberre, így a nőkre is hatalmas nyomást gyakorol. A stressz a szervezetünkben stresszhormonok felszabadulását eredményezi, melyek hatnak a prolaktin termeléséért felelős agyalapi mirigyre. Tartós stressz idején a prolaktin-szint megemelkedik a szervezetben, ez pedig okozhat ciklusproblémákat, illetve a már meglévő PMS-tüneteket is felerősítheti.

A cikluszavarra és az azzal járó kellemetlen tünetekre segítséget jelenthetnek a hormonmentes, gyógynövénykivonatokat tartalmazó, recept nélkül kapható készítmények. Ilyen hatóanyag például a barátcserje, amelyet már az ókorban és a középkorban is használtak a "női bajok" kezelésére. Én kipróbáltam a barátcserje-tartalmú gyógyszert, és nekem bevált. A barátcserje segítségével hormonmentesen rendeződhet a ciklusunk, legyünk azonban türelemmel, a terápiás hatás ugyanis legalább három hónapos használattal érhető el.