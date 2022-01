A többszörös magyar bajnok úszó, aki 1996-ban felért a világ csúcsára is, nemrég súlyos betegséggel nézett szembe. A diagnózisról és az azt követő időszakról most beszélt először.

Czene Attila az 1996-os atlantai nyári játékokon szerezte meg az olimpiai bajnoki aranyérmet. A sportolót sokan nem csak a medencében elért eredményei miatt ismerhetik, hanem televíziós szerepléseiről is. Ő maga is azt állítja, hogy sokkal többen ismerik a nevét a tévéműsorokból, mint az olimpiáról.

A 47 éves úszónál pár éve daganatos betegséget diagnosztizáltak, a nehézségekről Palik László műsorában beszélt részletesen. A nehezén már túl van, de muszáj volt új célokat kitűznie maga elé. Ez pedig nem más, mint a fogyás, ugyanis felszaladt rá pár kiló a gyógyulás során.

Pár hónapig tartott, maga a felfedezés, a műtét és a rehabilitáció. 113 kilóig elmentem. Amikor világcsúcsokat úsztam, akkor 73 kiló volt a tömegem. Ez nagyon nagy különbség. Azt gondolom, hogy körülbelül 20 kiló túlsúly van rajtam, ez nagyon sok.

"Egy darabig édes teher, de egy idő után érzi az ember, hogy ez így nem jó és változtatni kell. Most én pont ebben az időszakban vagyok. Itt is ugyanaz, mint nálam az úszásnál: csak az idő az ellenfél. Saját magam vagyok az ellenfél, hogy le tudom-e küzdeni" – zárta a gondolatot a Palikék Világa by Manna új adásában.