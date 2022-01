Till Attila még a múlt héten az Instagram-oldalán jelentette be követőinek, hogy elkapta a koronavírust és jelenleg a szobájába bezárkózva lábadozik. Ám a koronavírus klasszikus tünetei kevésbé kínozzák, ehelyett más fájdalmak gyötrik, amik miatt felkelni is csak nehezen tud.

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, Tilla elkapta a koronavírust. Elmondta, hogy az oltásoknak köszönhetően nincsenek súlyos tünetei, de biztonság kedvéért karanténba vonult. Viszont mégis felesége ápolására szorul, mivel a koronavírus mellett csúnyán beállt a dereka.

"Lumbágós vagyok, ami azt jelenti, hogy 5-6 évente ez előjön" – mondta korábban Tilla. Új posztja szerint napokig alig tudott megmozdulni, és dereka állapota jobban megviseli mint a koronavírus.

Vasárnap szerencsére már egy kicsit kimozdult a kutyájával, bár labdázni még nem igazán tud vele.

Nem ő az egyetlen sztár, akinél a koronavírus-fertőzés mellett csúnya derékfájás is előjött: Pápai Joci Tilla egyik posztja alatt bevallotta, amikor ő kapta el a koronavírust, a dereka fájt csupán - írja a Ripost.

"Tillus! Amikor én Covidos vtam csak a derekam fájt!!! Ez azt is támadja... Rohadjon meg!" - írta kommentben Joci, és többen is jelezték, hogy ők is tapasztalták ezt a tünetet.