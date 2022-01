A D-vitamin mára az egyik legnépszerűbb vitaminná vált, már szinte a C-vitamint is túlszárnyalja. Olyan kis csodaszerként él az emberek fejében, ami mindenre (is) megoldást nyújt. Erősíti a csontokat, segíti a kalcium felszívódását és erősíti az immunrendszert. Mégis, sok a vele kapcsolatos tévhit, ezért most összegyűjtöttük a tényeket, és a leggyakoribb tévedéseket, hogy neked már ne kelljen.

Tévhit: minél több, annál jobb

Ez a mondás, tudjuk, hogy az esetek nagy százalékában nem állja meg a helyét, így miért lenne ez másként a D-vitamin esetében?

Bár kifejezetten ritka a D-vitamin túladagolás, azért nem lehetetlen, ráadásul súlyos egészségügyi következményei vannak. Leggyakrabban az étrendkiegészítő kapszulákkal lehet túllőni az ajánlott mennyiségen. A tünetei pedig hányinger, hányás, gyakori vizelés, gyengeség, csontfájdalom és vesefájdalom.

Ezeknek a rémes tüneteknek az elkerülése érdekében pedig a legjobb, amit tehetünk, hogy bármilyen vitaminkészítményt is szedünk, nem lépjük túl a napi ajánlott mennyiséget.

Tény: a napfény segíti a szervezet D-vitamin termelését

Az emberek nagy része a napfény segítségével tölti fel szervezetét D-vitaminnal, de nem építhetünk egyedül erre, hiszen a nap nem süt mindig. Télen, vagy egy esős, felhős napon sokkal kevesebb vitamint tudunk a szervezetünkbe juttatni. Kutatások bizonyítják, hogy a magyarok 95%-a szenved D-vitamin hiányban a tél végére.

Ha pusztán napfénnyel szeretnénk feltölteni vitaminraktárunkat, minden nap 5-30 percet kellene napon töltenünk délelőtt 10 és délután 4 között. Emellett viszont arra is oda kell figyelni, hogy a túlzott napon tartózkodás könnyen okozhat bőrrákot, és a nap káros sugarai felelősek ráncaink nagy részéért is.

Tévhit: D-vitamin hiányod lesz, ha rendszeresen használsz fényvédőt

Mára tudjuk, mennyire fontos, hogy időjárástól függetlenül is minden nap használjunk fényvédőt. Ezzel védjük magunkat a bőrrák és a ráncok ellen is. Azonban sokakban felmerült a kérdés, hogy megfelelő fényvédelem mellett vajon mennyi D-vitamint tudunk a napsugarakkal szervezetünkbe juttatni.

A jelenlegi kutatások eredményei azt bizonyítják, hogy a naptej használata egyáltalán nem hat negatívan a D-vitamin termelődésére.

Tény: a rosszkedv összefügghet a D-vitamin hiánnyal

Ha az utóbbi időben a béka feneke alatt érzed magad, érdemes lehet megvizsgálni, hogy milyen a vitaminszinted. A D-vitaminnak szerepe van szervezetünk szerotonin termelésében, ami segít egyensúlyban tartani a közérzetet és az alvást is.

A depressziónak számos oka lehet, de utalhat arra is, hogy alacsony a D-vitamin szint a szervezetben. Persze az is igaz, hogy a napfény jó hatással van a hangulatra (és a D-vitamin szinten tartására), szóval kérdés, hogy valójában a D-vitamin, vagy a napfény hat hangulatjavítóként.

Tévhit: a szolizás elengedhetetlen a D-vitamin pótlásához

Az igazság az, hogy a napfény UVB sugárzása a bőr barnulását, leégését, az UVA pedig a bőr öregedését okozza. Emellett az UVB és az UVA sugárzás is hozzájárulhat a bőrrák kialakulásához.

A D-vitamin szintet elsősorban az UVB sugárzás befolyásolja. A szoláriumok lámpája pedig UVA sugarakat bocsát ki, és elenyésző az UVB sugárzás. Így a szolárium D-vitamin pótlására nem javasolható.

Tény: a D-vitamin segíti az immunrendszer megfelelő működését

Azok a felnőttek, akiknek alacsony a D-vitamin szintje, gyakrabban fáznak meg, és kapnak el felső légúti fertőzéseket.

Sőt, azoknál, akiknek megfelelő a D-vitamin szintje, alacsonyabb a mell-, vastagbél-, vese-, tüdő-, és hasnyálmirigyrák kockázata is.