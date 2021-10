Bár már néhány hete beköszöntött az ősz, és egyre kevesebbet élvezhetünk a napsütésből, a fényvédő használata most is ugyanolyan fontos, mint a strandszezonban. A nappalok egyre rövidebbek, az idő is egyre borúsabb, de a nap káros sugarait nem állítja meg néhány felhő, ugyanúgy károsítja a bőrt, ha nem figyelünk oda.