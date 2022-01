Az altesti viszketés, kellemetlen égő érzés és a fájdalmas vizeletürítés külön-külön is tünete lehet a gombás fertőzésnek. A tévhitekkel ellentétben a hüvelygomba nem szexuális úton terjedő betegség. A fertőzést általában egy élesztőgomba, a normál hüvelyflóra részét képező Candida túlszaporodása okozza.

Ám a Candida csak olyankor okoz problémát, ha felborul a hüvelyflóra egyensúlya. Ezt előidézheti a helytelen étkezés, fogamzásgátlók használata, antibiotikum-kúra, a stressz vagy akár a cukorbetegség. Tünetek megjelenése esetén orvoshoz kell fordulni, ám sokat tehetünk a megelőzésért is azzal, ha csupán néhány apróságra odafigyelünk.

Ne vastag pizsamában aludjunk

A téli időszakban nincs is jobb érzés, mint vastag kötött zokniban bekuckózni, vagy egy puha takaró alá bújni a hűvös estéken. Ám bármennyire kényelmes és melengető mindez, hosszú távon akár ártalmas is lehet. Számos kutatás bizonyította, hogy a túlfűtött hálószobában romlik az alvás minősége. Ha felcsavarjuk a radiátort és mellé még vastag pizsamába is bújunk, azzal a gombák számára ideális környezetet teremtünk, hiszen így az intim területek hőmérséklete és páratartalma is magasabb lesz.

Minden évszakban fontos ügyelnünk arra, hogy a "kényes" részek jól szellőzzenek. A műszálas alsóneműk, szűk nadrágok, harisnyák és szoros leggingsek mind hozzájárulhatnak a hüvelygomba kialakulásához.Próbáljunk természetes anyagból készült, lazább ruhát viselni napközben, illetve az éjszakai alváshoz is. Lefekvés előtt célszerű kiszellőztetnünk a hálószobánkat, hogy friss levegőjű, kissé hűvösebb légtérben hajthassuk álomra a fejünket.

Mondjunk búcsút a hosszú, forró fürdőknek

Nemcsak a meleg holmik, hanem a forró fürdők is kedveltek a téli hónapokban. Egy teli kád víz felmelegít és ellazítja az izmainkat, nem árt azonban vigyáznunk, mennyi ideig áztatjuk magunkat. A sokáig tartó fürdőzés hasonló hatást idézhet elő, mint a túl szoros, nem szellőző alsónemű, hiszen a meleg, nedves környezetben könnyebben szaporodnak el kórokozók. Ne áztassuk hát magunkat hosszú ideig: egészségesebb egy gyors zuhany, utána pedig töröljük szárazra az intim részeket.

Csökkentsük a stresszt

Ép testben ép lélek, így szól a közismert mondás. A lelkiállapotunk igencsak befolyásolja, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben: a stresszes életmód, a kialvatlanság és a túlhajszoltság gyengítik a szervezet természetes védekezőképességét, amivel megnő az esélye bármilyen betegség kialakulásának. A stressz hatására megemelkedő kortizolszint gátolja a fehérvérsejtek működését, így könnyebben válhatunk fertőzések áldozatává.

A stressz bizonyítottan negatívan hat a hormonháztartásra, így a tartós stressz következtében felborulhat a hüvelyi baktériumflóra egyensúlya is. Törekedjünk tehát arra, hogy minimalizájuk a stresszt az életünkben. A vizsgákra például ne az utolsó pillanatban kezdjünk el tanulni, mert az éjszakázás, a kialvatlanság olyan láncreakciót indíthat be, aminek végül mi isszuk meg a levét.

Ne az ételen spóroljunk

Szokták mondani, hogy decemberben már a januári fizetésünkből is költünk, hiszen könnyebben adunk ki nagyobb összegeket ajándékokra, hogy aztán az év elején kénytelenek legyünk beljebb húzni a nadrágszíjat. Emiatt aztán olcsóbb élelmiszereket választunk, kevesebb húst és több szénhidrátot eszünk. Holott egyáltalán nem szerencsés, ha az étrendünk szinte csak krumpliból, tésztából és rizsből áll, hiszen ettől felborulhat az emésztésünk, ami jelentősen kihat a komplex egészségi állapotunkra is, beleértve a hüvelyflórát. Éppen ezért törekedjünk a kiegyensúlyozott, fehérjében és zöldségekben gazdag táplálkozásra.

Ne faljuk fel egyszerre az összes maradék bejglit...!

Az egyszerű szénhidrátok, a zsíros ételek fogyasztása nemcsak a derekunk körül okozhat gondot, hanem az intim területekre is kihat. A vacak kaják, gyorsételek, karácsonyról megmaradt sütemények, csokik és a rágcsálnivalók könnyen előidézhetik a Candida gombák elszaporodását.

Ha nem érkezett meg a szőke herceg, érdemes még várni rá

A gombás fertőzést a partnerek könnyen átadhatják egymásnak, még akkor is, ha nem kísérleteznek semmi extrém dologgal. Tehát aki hüvelygombával küzd, az lehetőleg tartózkodjon a szexuális együttléttől, ha pedig nem tud lemondani róla, akkor mindenképpen használjon óvszert.