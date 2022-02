Amióta a koronavírus az életünk részévé vált, szinte mindenkit foglalkoztat, hányszor kaphatjuk el a fertőzést. Azt biztosan lehet tudni, hogy a két év alatt sokan többször is átestek is a fertőzésen, sőt, egy tanulmányból kiderült, hogy a most domináns omikron törzzsel fertőzöttek többsége már korábban is volt koronavírusos.