Sokan azt gondolják, az omikron variánssal a pandémia is lecseng, hamarosan a koronavírus csupán rossz emlék marad, ám akadnak szép számmal olyanok is, akik szerint még nincs vége a járványnak, újabb Covid-mutációk alakulhatnak ki és kerülhetnek be Európába.

A Ripost megkérdezte Rusvai Miklós virológust, hogy mekkora ennek az esélye, illetve hogy milyen eshetőségekkel kell számolnunk a Covid-19-cel kapcsolatban. A virológus szerint, ha jön is újabb variáns, az már egy náthává szelidült változat lehet. Ennek ellenére az oldal kérésére több lehetséges forgatókönyvet is felvázolt, figyelembe véve a vírus kórokozó-, illetve terjedőképességét:

Az egyik lehetőség:

„Amennyiben a vírus fertőzőképessége fokozódik, de a megbetegítő képessége csökken, akkor az nekünk jó, mert létrejön egy az omikronnál még szelídebb változat, ami még jobban immunizálja az embereket és még szélesebb körű védettséget alakít ki. Ez tehát számunkra nem veszélyes mutáns" - mondta el a szakember.

A másik eshetőség egy olyan mutáció, melynek ugyan magasabb a megbetegítő képessége, ám kevésbé fertőz, ami az orvos szerint az ember számára szintén leküzdhető variáns lenne:

„Ha a vírus fertőzőképessége csökken, a megbetegítő képessége viszont fokozódik, létrejön egy brutálisabb változat, ami viszont nem olyan fertőzőképes, mint a mostani omikron, tehát nem tudja kiszorítani azt, és az omikron továbbra is uralkodó marad."

A harmadik forgatókönyv szerint a következő mutáció fertőző- és a megbetegítő képessége is nő, de ebben az esetben sincs már akkora probléma, mint két éve a Covid-19 megjelenésekor volt, mert részben a vakcinával, részben pedig az omikronnal történő fertőződés révén az emberek nagy része már immunitást szerzett a vírussal szemben.

"Ha kialakul egy nagyobb megbetegítő képességű variáns, az sem jelent már számunka túl nagy veszélyt, mert már legalább részlegesen immunisak vagyunk. Röviden: akárhogy is alakulnak a mutációk, olyan nagy baj már nem lehet, mint amilyen két évvel ezelőtt volt" – foglalta össze a lehetőségeket dr. Rusvai Miklós.