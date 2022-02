Képzeld el, hogy felnőtt korodban kell szembesülnöd azzal, hogy egész addigi életedben a testeden belül ott volt egy másik lény, az ikertestvéred is, sőt még mindig ott van, és bizonyos értelemben él is. Ilyen sokkoló eseteket is tud okozni a Fetus in fetu rendellenesség, a ritka és különleges betegségekről szóló cikksorozatunk mostani tárgya.

Az orvosi szaknyelvben hivatalosan fetus in fetu-nak hívott születési rendellenesség a nevében le is írja a lényegét: a latin kifejezés magyarul azt jelenti, hogy „magzat a magzatban". Egy rendkívül ritka jelenségről van szó, félmilliónál is több terhességnek kell ahhoz lezajlania, hogy egyszer előforduljon, és persze nem minden alkalommal olyan súlyosak és látványosak a következményei, mint a cikkünkben is említett, világsajtót is bejárt eseteknél. Olyan például csak körülbelül 100 esetben fordult elő valaha az orvosi feljegyzések szerint, hogy valaki számára már felnőtt korában derült volna ki: magában hordozza a ki nem fejlődött ikertestvérét, ami kétségkívül a legsokkolóbb végkifejlete ennek a rendellenességnek.

A „magzat a magzatban" a parazita ikertestvér jelenségnek az egyik alfajtája. Parazita ikerjelenség alatt olyan rendellenességet értünk, amikor a méhben fejlődő ikerpár egyik tagjánál a sejtosztódás végzetesen rossz irányt vesz, és az egyik magzat sejtállománya nem önállóan, hanem a másikéval összekapcsolódva fejlődik tovább. Ilyenkor a parazita ikertestvér nem marad életképes, a teste valamilyen mértékben hiányos, csak az egészséges testvér tartja életben. A parazita ikertestvér teste pedig csatlakozhat az ép testvérre kívülről (ilyen esetekben fordulnak elő azok a szívfájdítóan feltűnő torzulások, amikor valaki mintegy kinövésként hordozza magán az ikertestvér bizonyos szerveit, akár végtagjait, vagy egész kifejletlen testét), vagy belülről is, ez utóbbiak okozója a „magzat a magzatban" rendellenesség.

Ilyen esetekben általában már a terhesség korai szakaszában az egyik magzat beleépül a másikba, és az szabályszerűen „becsomagolja" a testvérét. Így a parazita ikertestvér már nem is az édesanya, hanem az ép testvére belsejében, testében fejlődik tovább. Természetesen csak egy mértékig tud ilyen módon kifejlődni, egyfajta daganat, úgy nevezett teratóma lesz belőle. A legtöbb ilyen esetben a szülés után észlelik kívülről is ezt a belső problémát, de ritkábban rejtve is tud maradni, és ilyenkor a későbbi felfedezés esetén viszont már legtöbbször elsőnek cisztára vagy rákra gyanakodnak. A megoldás viszont mindkét esetben ugyanaz: sebészi úton eltávolítják belülről a parazita ikertestvért.

Néhány éve mi is beszámoltunk annak a kínai kisfiúnak az esetéről, aki kétéves korában „hozta világra" az addig benne fejlődő ikertestvérét. Az orvosok is igencsak meglepődtek, amikor a kisfiút bevitték a szülei a kórházba, hiszen olyan nagy volt a hasa, hogy már lélegezni is nehezen tudott. A vizsgálat után derült ki, hogy a saját ikertestvérének fejletlen kis teste nőtt a hasában. A kisfiút megműtötték, így "világra hozta" a parazita magzatot. Az eltávolított embrió 20 cm széles volt, kifejlett gerinccel és végtagokkal.

Hasonlóan bejárta a világsajtót az indiai Sanju Bhagat esete, aki csak 36 éves korában szembesült azzal, hogy addig magában hordozta a saját testvérét. Addig semmi jel nem utalt nála erre, de egyszercsak elkezdett olyan mértékben nőni a hasa, mintha szabályszerűen terhes lenne, és a vizsgálatok kimutatták, hogy az addig is már benne élő, a vérellátására csatlakozó deformált testvérmagzat indult hirtelen növekedésnek.