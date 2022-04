Az Omega együttes az elmúlt időszakban tragédiák sorát élte át, elhunyt Benkő László, majd Mihály Tamás, és Kóbor Jánost is elveszítették. Most a gitárosukért aggódhatnak, ugyanis kiderült, hogy Molnár György vagyis Elefánt rákos, meg kellett műteni. Ezt a zenekar menedzsere is megerősítette a Blikknek.

"Sajnos, igaz, Gyurinak hólyagrákja volt, ezért kellett műteni" - mondta Trunkos András. Elefánt nem először küzd a gyilkos kórral, 2018-ban harcolt meg először a betegséggel, és akkor sikeresen maga mögött hagyta, de most ismét előjött. Kedden műtötték meg.

"Az operáció megvolt, szerencsére sikerült. Ez egy nehéz, komoly műtét, de örül, hogy túl van rajta. Másnap már tudtam is vele beszélni, jó állapotban van. Egy darabig még bent kell maradnia, és utána is jó pár hónapig oda kell figyelni magára és muszáj pihennie. Most a gyógyulása a legfontosabb, amelyben a családja maximálisan segíti őt. Nagyon köszönjük az aggódó üzeneteket, de Gyuri most pihen, nem szeretne nyilatkozni, de biztosan örül annak, hogy ennyien szeretik" - tette hozzá a menedzser.

"Reméljük, minél hamarabb otthon lehet már. Legutóbb arról beszéltünk, hogy az augusztusi koncerten milyen dalokkal állnak színpadra. Őt ismerve, ahogy olyan állapotban lesz, gitárt ragad és gyakorolni kezd" - mondta még.

Sajnos azonban a dobos sem örvend jó egészségi állapotnak. "Küzdök. Nem vagyok egészséges. Nekem is kell orvos, de nem akarok panaszkodni. Most mindent egy lapra tettem fel, és az a célom, hogy augusztusban ott állhassunk a színpadon. Tudom, nincs sok hátra, ezért kell egy cél, amit hajtok, amiért harcolok, mert hiszem, hogy ez segít legyőzni a betegséget" - mondta Debreczeni Ferenc.