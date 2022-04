A TikTokon újabb őrült kihívás kering, melynek lényege, hogy minden otthon található, recept nélkül kapható fájdalomcsillapító gyógyszert vegyen be a tini, és aztán TikTokon számoljon be a hatásairól, ha tud: ugyanis a kihívás akár a gyerek halálát is okozhatja.

A pozsonyi gyermekkórház Facebookon közölte a hírt, hogy a kihívás miatt négy fiatal került be hozzájuk gyógyszer-túladagolás miatt. A kórház egyik orvosa elmondta, hogy a paracetamol nagyon veszélyes, mert könnyű annyira túladagolni, hogy maradandó károsodást, vagy akár az ember halálát okozza. A mérgezés tünetei, a hasfájás, hányinger vagy hányás olykor csak egy nap múlva jelentkezik, és abban az esetben már maradandó szervi károsodásokat okoz - írja a Bors.