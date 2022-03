Cikkünkben olyan TikTok-kihívásokat gyűjtöttünk össze, amelyek furcsák, értelmetlenek, mégis meghódították az internetet.

Ha valami gyomorforgatót kóstolnál...

Ha ízig-vérig Tiktokernek vallod magad, akkor a surströmming kihívást biztosan ismered. A svéd gasztronómia kedvenc ínyencsége az erjesztett hering, melynek olyan visszataszító szaga van, hogy csak az igazán elszántak tudják megkóstolni. A konzervet ajánlott szabadtéren felbontani, hiszen a halakat kész életveszély zárt helyen elfogyasztani. Egyébként a svéd kultúrában a halakat önmagában vagy körettel szokták fogyasztani. Ma már világszerte minden országból rendelnek ebből a kulináris, rohasztott fogásból, csakis azért, hogy megmutassák: képesek kiállni a próbatételt.

Fülhallgató, csak másként?

A fülhallgató-challenge a tavalyi év egyik legtrendibb kihívása volt a TikTokon. Arról szól, hogy a felhasználók annyiszor tekerik körbe derekukon a fülhallgatójukat, ahányszor csak tudják. Elsőre ártalmatlannak tűnhet, ám a tizenévesek számára kimondottan veszélyesnek bizonyult. Milliók váltak a feladat megszállottjává, hiszen azt látták, hogy egyes Tiktokerek a fülhallgatójukat kétszer vagy többször is körbe tudják magukon tekerni. A feladatot több mint 100 millióan teljesítették, az aggodalom pedig egyáltalán nem alaptalan, mert sokaknál testképzavart okozott a kihívás.

Mit árthat egy kis ételfesték?

A felhasználók imádnak minden olyan videót, ahol fura, bizarr kóstolásokra kerül sor. Egy @coltyy nevű tiktoker videója azonnal felrobbant, amelyben azt mutatta meg követőinek, hogy tíz napon keresztül kizárólag kék ételfestéket fogyasztott. Eredetileg csak azért csinálta, hogy kék legyen a vizelete, de az eredmény végül teljesen sokkolta.

„Egy: kéket pisilek. Kettő: kéket is kakilok. Három: én is kék vagyok. Komolyan, figyuzzatok, kék a bőröm, és még a hajam is. Elképesztő"- mesélte videójában a vlogger.

Szerencsére a kihívás nem káros a szervezetre, de a biztonság kedvéért a TikTok figyelmezteti a felhasználókat, hogy óvatosan szórakozzanak az ételfestékkel.

Gyanta, de a teljes arcodon?

Egy holland borbély, Renaz Ismael bemutatott egy nem túl bizalomkeltő bőrápolási rutint egy korábbi TikTok videójában. A felvételen az látható, hogy vendégei teljes arcát gyanta borította. Az ötlet kétségkívül veszélyes, és a szakértők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fiatalok kedvét elvegyék az ilyen jellegű őrültségektől. A kihívás könnyedén okozhat fulladást, és ha a légutakba kerülve megszilárdul a gyanta, akkor kizárólag csak műtéti úton lehet eltávolítani.

Silhouette Trend

A tiktokkerek egy „vin rouge" nevű Snapchat szűrő segítségével sejtelmes videót készítenek, melynek végén szexin pózolnak vagy erotikus táncot ejtenek. A filternek köszönhetően nem látszik, hogy mit és mit nem viselnek a videógyártók, és emiatt különösen imádják a felhasználók. Azonban a kihívás komoly veszélyeket is rejt, ugyanis a technikai zsenik pillanatok alatt leszedik a filtert, így az eredeti videóban végül semmi sem marad tabu.