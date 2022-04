Az allergiát nem szabad félvállról venni, mert nemcsak kellemetlenséget, hanem komolyabb szövődményeket is okozhat. Nem érdemes addig várni, amíg a kezdeti „elviselhető" tünetek addig súlyosbodnak, hogy már nem tudunk aludni az orrdugulástól, vagy esetleg már nem tudunk szabadtéri programot szervezni. A megfelelő kezelés a kivizsgálással kezdődik. Összeszedtük, mit érdemes tudni a vizsgálatokról.

Az allergia az immunrendszerünk túlzott reakciója egyébként ártalmatlan anyagokra. Normális körülmények között ezek semmilyen kárt nem tennének a szervezetünkben, de az mégis ellenségként azonosítja őket és támadást indít ellenük. A leggyakoribb allergének a pollenek, az állati szőr, a penész, különböző ételek, mint a mogyoró vagy a tojás, illatanyagok, gyógyszerek rovarcsípések. Hogy melyik milyen tünetet vált ki, az attól függ, melyik szervünkre hat az allergén.

A folyamatos orrdugulást, a szem és a torok viszketését és az állandó tüsszögést általában a levegőben terjedő allergének váltják ki. Ha a tüdőbe kerülnek, asztmás tüneteket okozhatnak, nehézlégzést, sípolást. Amennyiben az allergén az emésztőrendszerbe kerül, akkor puffadást, hányást, gyomorfájást, és hasmenést vált ki. A bőrön jelentkező allergiás reakció az ekcéma, a bőrpír vagy a duzzanat. Az eleinte csak kellemetlenséget okozó tünetek gyorsan súlyosbodhatnak, ezért nem érdemes a kivizsgálással várnunk, hanem már a kezdeti, enyhe tünetek megjelenésekor forduljunk orvoshoz! A panaszaink erősödésével ugyanis az életünk egyre nehezebbé válhat: az állandó orrdugulás miatt romlik az alvásminőség, ezért napközben folyamatosan fáradtak lehetünk. Megtörténhet, hogy még a programjaink szervezését is az allergiaszezonhoz kell igazítanunk. A szemviszketés megnehezíti a kontaktlencse viselését, és az állandó könnyezés miatt talán még a sminkelésről is le kell mondanunk. Nem választhatunk akármilyen éttermet, és nem tudjuk kiélvezni a szabadidőnket sem aktív, sem pedig passzív pihenéssel. A kezeletlen allergia ráadásul újabb allergiák kialakulásához vezethet. Az említett, már-már elviselhetetlen következmények mellett az allergénnel történő érintkezés akár életveszélyes anafilaxiás reakciót is kiválthat, amely állapot kezelés nélkül halálhoz vezet.

A tünetek visszaszorítására az allergénekkel való érintkezés kerülése a legjobb megoldás, de ehhez előbb tisztában kell lennünk azzal, esetünkben pontosan mi váltja ki az allergiás reakciót. Ennek kiderítésére, valamint a kezelési lehetőségek megismerése és az életminőségünk javítása érdekében szükséges orvoshoz fordulnunk. Az allergiavizsgálatot jellemzően megelőzi egy alapos fül-orr-gégészeti vizsgálat, valamint a páciens kikérdezése a szokásairól, továbbá arról, hogy mikor, milyen körülmények között észlelte először a zavaró tüneteket, vannak-e egyéb betegségei, szed-e rendszeresen gyógyszereket. Arról is érdemes tájékoztatni az orvost, hogy előfordult-e már a családban túlérzékenység.

Csak ezután kerül sor az allergiavizsgálatra, amelynek alapvetően két fajtája van: a provokációs, illetve a vérvizsgálat. Az előbbi a bőrteszt, úgynevezett Prick-teszt, melynek során kis mennyiségű allergénnel hozzák érintkezésbe a bőrünket, érzékenység esetén pedig a bőrfelületre kerülő anyag reakciót, általában bőrpírt vált ki. Egyes bőrproblémák esetén azonban ez a teszt nem végezhető el, valamint akkor sem, ha a vizsgálni kívánt területen tetoválások vannak. Allergiás időszakban, illetve várandós nőknél, és korábbi súlyos allergiás reakció ismeretében sem végeznek ilyen vizsgálatot. Ezekben az esetekben (vagy a bőrvizsgálat kiegészítéseként) a vérből történik az allergia megállapítása.

A vérvizsgálathoz kis mennyiségű vér is elegendő. A vérben az ellenanyagokat vizsgálják, amit az allergiás ember szervezete egy-egy allergén ellen termel. A vérmintát ehhez a könyökhajlatból veszik, és nem szükséges hozzá éhgyomorral érkezni. Előnye a bőrteszttel szemben, hogy bármikor elvégezhető.

A vizsgálatok után az eredmények kiértékelése következik, valamint a lehetséges kezelési módok számbavétele. A megelőzés az egyik leghatásosabb módja a tünetek csökkentésének, ám nem mindig kivitelezhető, hogy ne kerüljünk érintkezésbe az allergénekkel. Ebben az esetben számos allergia elleni gyógyszer, orrspray áll a rendelkezésünkre a tünetek enyhítésére.

Fontos, hogy a problémánkkal mindig forduljunk orvoshoz, még enyhe tünetek esetén is. A diagnózis felállítását, és az esetleges gyógyszeres vagy egyéb kezelési módok kiválasztását bízzuk a szakemberre.

