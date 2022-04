A tavasz az egyik legszebb évszak, amikor felébred téli álmából a természet, virágoznak a fák, melegszik az időjárás. Ezzel egy időben a pollenszezon is elindul, ami sok ember számára okoz kellemetlen tüneteket. Ha te is tapasztaltál már magadon különféle allergiás tüneteket (szemviszketés, orrdugulás, tüsszentés) a tavasz kezdete előtt érdemes felkeresned egy allergológust, akinél egy alapos kivizsgálás után kiderül, hogy valóban allergiás vagy-e valamire. Ha te is az allergiások táborát erősíted, érdemes megfogadnod a következő tanácsokat, amelyeket betartva kellőképpen fel tudsz készülni az allergiaszezonra.

Gyógyszerszedés

Akik már hosszú ideje küzdenek allergiás tünetekkel és tisztában vannak vele, hogy mi, miként hat rájuk, azoknak érdemes időben felkészülniük a szezonra, és beszerezni a bevált gyógyszereiket, amelyek hatékonyan csillapítják a kellemetlen panaszokat. Nem érdemes megvárni, amíg a tünetek elviselhetetlenné válnak, a megelőzés legyen fontosabb.

Vitaminszedés

Az allergia ellen támogatást nyújthatnak a vitaminok. Némelyik természetes antihisztaminként működik, ezért eredményes lehet az allergia elleni küzdelemben. Ezek közé tartozik a C-, D- és E-vitamin. A C-vitamin erős antioxidáns, és könnyen hozzá is juthatunk. Sokan zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával juttatják be a szervezetükbe, de a keresztallergia elkerülése érdekében mégis inkább tabletta formájában javasolt a szedése. A szénanáthás tünetek csökkentésében hatalmas segítség lehet. Az E-vitamin a felső légutakat érintő tünetek enyhítésében lehet hasznunkra, a D-vitamin pedig csökkenti az allergiás tünetekért felelős fehérje mennyiségét a szervezetben, sőt növeli a toleranciát segítő fehérjék termelődését is.

Takarítás

Természetesen takarítani nem csak tavasszal szoktuk a környezetünket, azonban ebben az időszakban érdemes kiemelt figyelmet fordítani az otthonunk portalanítására. A rendszeres ágynemű- és törölközőmosás, valamint a rendszeres felmosás segít minimalizálni a szálló por és a pollenek mennyiségét. Szellőztetést azonban csak akkor iktassunk be, ha hullott némi csapadék, amely mérsékli a levegő pollentartalmát, helyette szerezzünk be egy minőségi légtisztító berendezést vagy egy légkondicionálóval kombinált légtisztítót, ami ebben az időszakban hasznos segítséget nyújthat.

Kézmosás

A kézmosás fontosságát az utóbbi két évben, a vírus okozta pandémia okán még inkább megtapasztalhattuk, és ez allergiaszezonban sem elhanyagolandó tényező. Aki allergiás tünetekkel küzd, gyakorta nyúl az arcához, a szeméhez, szájához (pl.: szemviszketés, tüsszögés miatt), arra nem is gondolva, hogy a keze is hordozhat polleneket. Mossunk minél gyakrabban kezet, ezzel is csökkentve a különféle porokkal való érintkezést.

Pollenjelentés nyomon követése

Manapság gyakran kiszámíthatatlan az időjárás, ezért sajnos azzal is kalkulálhatunk, hogy egyes növények virágzása eltolódik vagy éppen hamarabb veszi kezdetét. Emiatt érdemes a pollenjelentést figyelemmel kísérni, ahol napi információt kapunk arról, hogy milyen szintű pollenterhelésre kell felkészülnünk.

