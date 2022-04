Egyre többet hallunk a különböző ételérzékenységekről, táplálékallergiákról, melyek életünk bármely szakaszában kialakulhatnak. Ha felnőttként lesz érintett az ember, akkor sem könnyű a helyzet, de ha gyermekről van szó, még nagyobb fejtörést okoz a szülőnek és az egész családnak, hogyan kezelje a problémát. Bakonyi-Lovics Anna Sárával, a Semmelweis Egyetem dietetikus hallgatójával ebben próbálunk most segíteni.

A cikksorozat első részében a gluténérzékeny gyermekekkel foglalkoztunk, a szüleiknek próbáltunk tanácsokat adni a betegség kezelésével kapcsolatban. Ebben a részben a laktózintoleranciáról, azaz tejcukor-ézékenységről, annak felismeréséről, valamint a tünetek és a probléma kezeléséről írunk.

Mi a laktóz?

„A laktóz a tejben található cukor, azaz tejcukor, mely egy két egységből, egy glükózból és egy galaktózból felépülő, diszacharidok közé tartozó molekula. Ahhoz, hogy meg tudjuk emészteni, szükségünk van egy laktáz nevű enzimre, amely a vékonybél felszínén sűrűn elhelyezkedő bélbolyhok nyálkahártyájában található" - tudtuk meg Annától, aki azt is elmondta, hogy ez a csecsemők szervezetében nagyobb mennyiségben megtalálható enzim az idő múlásával folyamatosan csökken, hiszen míg kezdetben a baba minden tápláléka az anyatej (vagy tápszer), a hozzátáplálással egyre kevesebb tejcukor jut a szervezetébe.

Milyen tünetei vannak a laktózérzékenységnek?

A felnőtt társadalom 70%-nál kimutatható laktózintolerancia tünetei nagyon széles skálán mozognak. A főbb intő jelek közé tartozik a hasmenés, ami nemritkán habos, vizes és bűzös lehet, illetve a haspuffadás, amelyet a vastagbélben keletkező hidrogén okoz. „Súlyosabb esetben akár hányás is jelentkezhet, a hasfájás pedig ezekkel a tünetekkel kézen fogva jár, hiszen folyamatos feszülést és irritációt okoz. A csecsemők és a gyermekek ebből adódóan nyűgösebbek lehetnek. A hasmenés, ha nem reagálunkk időben, a babáknál akár életveszélyes állapotot is okozhat, hiszen a folyamatos vízvesztés miatt könnyen kiszáradhatnak, melynek következménye akár egy magas lázzal járó állapot is lehet" - hívja fel a figyelmünket a veszélyekre a dietetikus hallgató.

A laktózérzékeny gyermek táplálása

Amennyiben kiderül, hogy gyermekünknél fennáll az emített enzim hiánya, csecsemők esetében laktózmentes tápszert, a már szilárd táplálékot fogyasztó gyerekeknek laktózmentes ételeket adjunk. Manapság a boltok polcain már minden tejterméknek megtaláljuk a laktózmentes változatát. „Ezek annyiban különböznek a hagyományos társaiktól, hogy a bennük lévő tejcukrot már előre lebontják, és csak ezután indul meg az ipari feldolgozásuk. A laktózmentes élelmiszereknek a megszokottnál édesebb íze van, de ez hamar megszokható" - mondja el Anna, hozzátéve, hogy alternatív megoldásként már léteznek laktáz tabletták is, melyek lebontják az emésztőrendszerbe jutott tejcukrot. Hogy ez megtörténjen, a pirulát nagyjából 20 perccel étkezés előtt kell bevenni.

„Ám az első lépés a betegség felismerése. Ha bármilyen emésztőrendszeri probléma felmerül, illetve a fenti tüneteket észleljük a gyermekünknél, mindenképpen forduljunk szakemberhez, aki a pontos diagnózis felállítása előtt több célzott vizsgálatot elvégez majd" - tanácsolja Bakonyi-Lovics Anna Sára, a Semmelweis Egyetem dietetikus hallgatója.