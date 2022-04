Először tavaly decemberben tapasztalt némi furcsaságot, mégpedig azt, hogy fáj az ujja. A népszerű billentyűs nem esett pánikba, azt hitte, valahol beütötte és múló kellemetlenség lesz csupán. A fájdalom azonban nem akart megszűnni, ezért orvoshoz fordult. A szakember megnyugtatta, a diagnózis szerint szemölcs okozza a problémát, ám a kenőcsök sem javítottak Zeffer András állapotán.

Zeffer Andrásnak évekkel korábban már meg kellett küzdenie az életéért, ugyanis agresszív leukémiát diagnosztizáltak nála. Hosszas harcot folytatott a betegséggel, de végül ő kerekedett felül és nemrég visszatért a színpadra.

A szűnni nem akaró ujjfájdalom azonban visszavitte a kórházba, ugyanis kiderült, hogy András középső ujjában infarktus keletkezett.

Sajnos, a leukémiával folytatott harc nyomán autoimmun betegség is kialakult nálam. Ez ennek a következménye is lehet. Az orvosok biztatnak, hogy minden rendben lesz, de az a mondat is elhangzott, hogy ha nem jön rendbe az ujjam, akkor végleg be kell fejeznem a zenélést. A kezem nem lesz alkalmas a billentyűk használatára. De erre nem is gondolok. Harcolok, ahogy korábban is tettem

– nyilatkozta a Blikknek Zeffer András, aki a megpróbáltatások ellenére készül az újabb fellépésére.