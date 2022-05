Az aranyér ma már népbetegségnek tekinthető, a felnőtt lakosság körülbelül 50 százalékát érinti. Kialakulásának számos oka lehet, így a végbél környéki kötőszövetek korral járó gyengülése mellett a székrekedés, nehéz tárgyak emelése, bizonyos sportok vagy a szülés is előhozhatja. A felnőttkori aranyeresség gyökereit gyakran a gyerekkorban kell keresnünk, ezért szülőként sokat tehetünk annak érdekében, hogy gyerekeink később ne szenvedjenek ebben a betegségben.

Az aranyérbetegség kialakulásában tehát az örökletes tényezők mellett egyes életviteli szempontok is jelentős szerepet játszanak. A panaszok már gyerekeknél is jelentkezhetnek, leggyakrabban mégis felnőttkorban alakul ki, vagyis a megelőzést már gyermekkorban érdemes kezdeni. Nézzük, melyek azok a rossz szokások és táplálkozási hibák, amelyek később ehhez a fájdalmas elváltozáshoz vezetnek!

Gyakran halljuk szülőktől, hogy gyermekük valamilyen okból – például félelemből – kifolyólag nem szívesen ül a vécére, és ha érzi is a székelési ingert, inkább visszatartja, elnyomja. Ha ez rendszeressé válik, előbb-utóbb az inger sem jelentkezik, és krónikus székrekedés alakul ki, az állandó erőlködés pedig rossz hatással van a végbél körüli kötőszövetekre.

Sok gyerek – de gyakran felnőtt is – nem hajlandó idegen helyen elmenni vécére, így ha napokig távol van otthonától, addig tartogatja a székletét, amíg haza nem ér. Ekkor természetesen már a székletürítés is fájdalmasabb, és ha többször megtapasztalja ezt, akkor pont a fájdalomtól való félelem miatt igyekszik elkerülni az ürítést, ami ördögi kört alakít ki.

Főleg akkor kell nagyon odafigyelnünk arra, hogy gyermekünk rendszeresen járjon vécére, ha a családban is előfordult már aranyeres megbetegedés. Ha lehet, szoktassuk arra a gyerekünket, hogy mindennap a megszokott időben történjen a székletürítés. Fontos az is, hogy már gyerekkorban rögzüljenek a helyes higiénés szabályok, mint a székletürítés utáni kézmosás, a megfelelő törlési irány (mindig elölről hátrafelé), vagy esetleg a nedves törlőkendő használata.

A székrekedés elkerüléséhez kiemelt fontosságú az egészséges táplálkozás is. Figyeljünk oda, hogy gyermekünk rostban gazdag, sok zöldséget és gyümölcsöt tartalmazó ételeket fogyasszon.

Ebben, főleg egy válogatós gyerek esetében, a szülői minta mellett a kreativitás is segíthet. Jó, ha a székrekedésre hajlamosító finomított szénhidrátos sütemények és a csokoládé helyett nassolásra inkább magokat és gyümölcsöket adunk. Ugyanígy figyelni kell arra is, hogy gyermekünk sok folyadékot igyon, ami sok egyéb mellett a megfelelő székletállaghoz is kulcsfontosságú. Természetesen a cukros üdítők helyett az ásványvizek és a különféle teák, gyümölcslevek fogyasztását helyezzük előtérbe.

Bár némelyik sport – főleg a nagy súlyok emelése – is aranyeresség kialakuláshoz vezethet, szülőként mindenképpen szorgalmazzuk, hogy a gyermekünk rendszeresen mozogjon, ugyanis a sport jó hatással van az emésztésre és a bélmozgásra.

Előfordulhat, hogy a legnagyobb odafigyelés ellenére is aranyeres panaszaink lesznek. Fontos, hogy a tünetek észlelésekor orvoshoz forduljunk, és kizárjuk a súlyosabb megbetegedéseket. Ha nem akarunk gyógyszert alkalmazni és a tüneteink enyhék, hatásosak lehetnek a patikában kapható, gyógynövényeket és hialuronsavat tartalmazó kúpok, amelyek a fájdalmat is enyhítik és a szövetek szerkezetét is erősítik.

