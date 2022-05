A hét elején derült ki, hogy Sydney van den Bosch dupla maszektómmián esett át . Mivel a családjában több rákos megbetegedés is volt, az influenszer és édesanyja is rendszeresen jártak mellrákszűrésre. Sydney édesanyja 30 éves volt, amikor daganatot találtak az egyik mellében.

Az influenszer édesanyja nemrég egy speciális vizsgálaton vett részt, ami kimutatta, hogy továbbra is hajlamos a betegségre, így indokolttá vált, hogy a másik mellét is levegyék. Miután Sydney is elvégeztette ugyanezt a vizsgálatot, nála is kiderült, hogy hajlamos a betegségre, sőt, később egy csomót is találtak az egyik mellében.

"Így biztos volt, hogy engem is műteni kell. Én azonban nem akartam azon végig menni, amin a mama évekkel ezelőtt. Hiába vették ki a daganatot, utána is aggódhatott, nem újul-e ki a betegsége. Ezért azt kértem az onkológusomtól, vegye le mindkét mellem" – mondta a Bestnek Sydney van den Bosch.

Az influenszer hálásnak érzi magát, amiért a műtétet követően nem volt szükséges kemoterápiára járnia, és édeanyjával együtt fontosnak tartja, hogy nyíltan beszéljenek a mellrákról, hiszen ezzel akár mások életét is megmenthetik.

"Mindkettőnk nevében mondhatom, nem roppantunk bele a betegségbe, a műtétbe, és a nőiességünk sem csorbult. (...) Tele vagyunk célokkal, tervekkel. Most már szeretnénk letenni ezt a nagy csomagot, és csak élvezni az életet."