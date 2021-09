Egy polipot távolítottak el a Szerencskerék háziasszonyának, Sydney van den Boschnak az arcüregéből. A beavatkozás szerencsére jól sikerült és már haza is engedték az egykori szépségkirálynőt a kórházból.

Fül-orr-gégészeti műtéten esett át Sydney van den Bosch, ugyanis pár évvel ezelőtt az orvosok egy polipot fedeztek fel az arcüregében, ami az utóbbi időszakban növekedésnek indult, ezért jobbnak látták eltávolítani.

A polip még nem volt akkora, így szerencsére a modell arcát nem kellett felvágni, egy endoszkóp segítségével távolították el a jóindulatú daganatot.

"A hét elején az arcom melléküregéből távolítottak el egy polipot. Sajnos sokan küzdenek hasonlókkal, és nálam sem volt újkeletű probléma, viszont mivel növekedésnek indult a jóindulatú daganat, így mindenképpen ki kellett venni. Az endoszkópos műtétnél minden rendben zajlott, és szerencsére a gyógyulás folyamata is viszonylag gyors egy ilyen beavatkozásnál" - mesélte a Borsnak Sydney, aki elárulta, hogy az orvosok egy marék fájdalomcsillapítóval engedték haza.

"Pár napig most kötelező a pihenés és a sok alvás. Bár lételemem a pörgés és imádom a munkámat, ezt is egyfajta jelzésnek veszem, hogy időnként kicsit lassítanom kell. Ezt az évet már egy tudatosabb életmódnak szenteltem, de igyekszem folyamatosan fejleszteni ezen, és egészségügyileg is magam mögött hagyni minden korábbi problémát"- zárta rövidre a Szerencsekerék bájos műsorvezetője.