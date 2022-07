MérlegCsillagászati szempontból a vese, mint páros szerv, a Mérleghez tartozik. A vesék számos funkciót látnak el, a vizelet- és egyéb anyagok eltávolítását, és lelkileg nem csak a fizikai anyagok tisztítását is szolgálják. Ha a vese folyamatosan problémákat okoz, mérlegelni kell az interperszonális kapcsolatokat. Az emberi csalódások a Mérlegben gyakran különösen a veséket érintik – valós értelemben, hátfájás vagy gyulladás formájában. Ha egy öntudatlan elutasítást kell elfojtani, akkor a vesén keresztül történő kiválasztódás szabályozási zavara léphet fel: a vesék nem csupán szűrőszervek. A vesefájdalom, a szemcsék és a kövek gyakori Mérleg-rendellenességek.

A Mérlegek nemcsak az érzéseket szeretik elnyomni, hanem a betegségeket is, amíg már nem tudják figyelmen kívül hagyni azt, ami a test elméjében jár. Mert főleg a Mérleg jegyűeknél alkot a test-elme-lélek egy egységet. Mint már említettük, a vese a párkapcsolat felépítésére mutat rá, a bőrelváltozások pedig azt fejezik ki, hogy valami a bőr alá került.

SkorpióNagy öngyógyító erők rejlenek a Skorpióban, különösen a mentális gyógyítás nagy ajándék számára. A Skorpiók harcosok. Ha a keringés és a vérnyomás valóban problémákat okoz, először megpróbálja figyelmen kívül hagyni őket. Egy bizonyos ponttól kezdve azonban határozott intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy ne tünetet kezeljen, hanem gyógyulást találjon.

Csillagászati szempontból a gének, az agy részei és a nemi szervek (herék és petefészkek) a Skorpióhoz tartoznak. A vérkeringés a Skorpiókban rendkívül érzékeny. Az intenzitás, amellyel az életüket élik, magas vérnyomást válthat ki. Hajlamos lehet az erek megfeszítésére, és az erek gyakran szűkülnek a feszültség hatására. Ez egy bizonyos ponton mozdulatlansághoz, merevséghez vezet. Ezenkívül a bél egyes részei is a Skorpiókhoz tartoznak, beleértve a jóindulatú daganatokat, például a szemölcsöket, cisztákat vagy polipokat. A bélpolipok ezért valamivel gyakoribbak a Skorpióknál.

NyilasNyugtalan, mozgásorientált és sikeres – ilyen életorientáltsággal a Nyilasnak kevés ideje van a betegnek lenni. A Nyilasok tudják, hogy a létezés véges és minden órát ki kell használni. Ezért menekülnek a korlátok, gyengeségek vagy betegségek elől. Emiatt gyakran álmatlanságban szenvednek. Ezt erősítik az élet állandó átrendezésére irányuló kísérleteikkel is. Néha egy képzeletbeli világban élnek, amely egy ponton már nem állja meg a helyét és összeomlik. Az álmatlanság itt egyben arra is figyelmeztet, hogy úgy lássuk a dolgokat, ahogy vannak és ne merüljünk bele egy képzelt világba. Ha a Nyilasok nagyon izgalmas beszélgetéseket folytatnak este vagy dolgoznak lefekvésig, akkor az elméjük nem tud kikapcsolni.

A Nyilasoknál gyakran előfordulnak májbetegségekre utaló tünetek. Ez a szerv különösen érzékeny a túlzásokra és a falánkságra. Ennek eredményeképpen hajlamosak az elhízásra. Ez akkor történik, amikor a Nyilas nem tud megfelelően fejlődni a munkájában, a céljaiban és a kapcsolatában. Hajlamos arra is, hogy megtartsa a vizet a szervezetében (ami az alakját is megváltoztatja). A teák és a homeopátia segíthet.

Asztromédiailag a csípő régió - így a máj is - a Nyilashoz tartozik. Egy bizonyos életkortól kezdve a Nyilas születésűeknél gyakran alakul ki coxarthrosis, a csípőízületek kopása és merevsége. Ez nagy kihívás azoknak a Nyilasoknak, akik kalandvágyóak és szeretnek utazni. A lényeg, hogy a könyvek világa és az internet továbbra is elérhető legyen számukra. A Nyilas hajlamos a tüdőbetegségekre: tüdőödémára és tüdőtágulásra.

BakTesti szinten a Bak a vázszerkezet felépítésével, - a csontokkal, a körmökkel és a fogakkal is kapcsolatban áll. Ezen kívül érintett a mozgásszervi rendszer, különösen a térd. Itt vannak a támadási pontok is, amikor a gyengeségek kialakulnak. Arthrosis, bármilyen ízületi kopás, sokízületi gyulladás is a Bak betegségei. Kitartás jellemzi, így nem mutat fájdalmat, nem engedi meg magának a gyengeséget és folytatja a munkát. A fogai is szenvednek, mert folyamatosan összeszorítja őket.

A térdnek van egy jelentése is: a Bak királyi jegy, így nem szabad elfelejtenie az alázatot. Minden nagyobb hatalom előtt le kell térdelni, így ami merevedést, feszességet és keményedést jelent, az jellemző a Bakokra. A Bak betegségek lassan fejlődnek ki, hajlamosak krónikussá válni és általában korlátozzák a mobilitást. A vérerek beszűkülése, amely az ambícióból és a perfekcionizmusból eredhet, szintén jellemző rájuk.

A Bakra jellemző a Sisi-szindróma, vagyis a depressziót nyugtalansággal és munkamániával kompenzálás. A munkahelyi nyomás okozta álmatlanság, a túlzott teljesítménykényszer és a munkamánia szintén hozzá társul. Az úgynevezett ünnepi depresszió, az, hogy az ünnepek alatt képtelenség elfelejteni a kötelességeket, elengedni a munkával kapcsolatos gondolatokat, szintén a Bakra jellemzője. A Bakok szeretnek este visszanézni egy olyan napra, amikor valami hasznosat tettek.

Végül, de nem utolsósorban jellemző rá a gyomor érzékenysége is a túlzott önkontroll következtében, a kövek képződése is, különösen az eperendszerben.

Vízöntő

Csillagászati szempontból az alsó lábszár, a vádli, a boka és az Achilles-ín a Vízöntőhöz tartozik. Az idegesség és az idegrendszer betegségei gyakoriak nála, akárcsak a hiperaktivitás (ADHD). A visszerek, melyek a keringési zavarok miatt alakulnak ki a lábakban, szintén gyakoriak náluk. A szívritmuszavarok és az ingerek terjedése a szívben az Uránuszhoz van rendelve. Ezek a tünetek gyakrabban jelentkeznek, amikor a Vízöntő olyan helyzetben él, amelyből szeretne kiszabadulni, de nem tudja, hogyan tegye.

A Vízöntő betegségek közé tartozik még a krónikus fáradtság szindróma (CFS), a pajzsmirigy szabályozási zavara, a neurológiai rendellenességek és az érrendszeri labilitás. A Vízöntő számára a legfontosabb az öntudat fejlesztése.

HalakAsztromédiailag a lábfejek a Halak jegyéhez tartoznak. Ez zavarónak tűnhet egy ilyen intellektuális, erősen spirituális jegynél, de nem az: a Halak - ha a szimbólumukat nézzük - össze vannak kötve a lábaiknál. A lábak hordoznak, érintkeznek a földdel ,így összekötnek minket az anyagi világgal. A Halaknak pedig pontosan erre van szüksége: tudatos alapozásra, főleg, hogy az igazán élni akarás érzése náluk nem állandóan erős. Vannak újszülöttek és gyerekek is, akik azt a benyomást keltik, hogy még meg kell hozni a tudatos döntést a földön maradás mellett.

A bőr, mint határoló szerv nagyon érzékeny a Halaknál, csak úgy, mint a fül, különösen a belső fül. Ezért gyakran előfordul a szédülés és a Meniére-kór (a belső fül betegsége, amely hirtelen szédüléssel és egyoldali fülzúgással jár).

A Halak kevés alkoholt, drogokat és gyógyszereket tolerálnak. A jegy képviselői még a homeopátiára is gyakran erős reakciókat adnak. Sokan azt mondják, hogy a Halak minden negatív rezgést elnyelnek, mint például az elektroszmog, a szobamérgek, a festékek és lakkok. Rossz eliminátorok is, vagyis elraktározzák a stresszt, másrészt viszont könnyen kezelhetők, mert elvileg szívesen reagálnak a tanácsokra, terápiás intézkedésekre.