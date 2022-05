Május utolsó napja a dohányzásmentes világnap. Emberek millió hódolnak ennek a káros szenvedélynek, melyről leszokni hatalmas kihívás. Ez azonban nem lehetetlen, ezt bizonyítja számtalan sikertörténet, és ezek közé tartozik Till Attila élete is. A TV2 sztárműsorvezetője két éve hagyta abba a dohányzást és ma már egyáltalán nem gondol a cigire.

Tizenöt évesen gyújtottam rá először és hát egy rövid füstmentes időszakot leszámítva, nagyjából két évvel ezelőttig masszívan szívtam is. Viszont ma már nem is gondolok a cigire, vagyis kijelenthető, hogy teljesen leszoktam. Ez pedig minden szempontból érezteti a pozitív hatásait. Rengeteget javult az erőnlétem, a tüdőkapacitásom, és nem hittem volna, de a bőröm állapota is

– mesélte a Ripostnak Tilla, aki azt is elárulta, hogy egykor százezreket elszívott egy évben.

"Napi egy dobozzal szívtam fixen, ami mondjuk napi 1500 forintot jelentett az utolsó években. Ebből nem nehéz kiszámolni, hogy éves szinten kb. félmilliót pöfékeltem el. Ez azért irgalmatlan összeg. A teljes költésemet ki sem merem számolni, mert az simán lehet egy kisebb lakás, vagy egy menőbb autó ára. A lényeg, hogy ez a pénz már két éve a zsebemben marad, és hát ne szépítsük, kijön belőle egy családi nyaralás ára, ha nem utazunk nagyon messzire."