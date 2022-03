Jennifer Aniston

A gyönyörű színésznő nagyon sokáig láncdohányos volt, míg végül 2007-ben végleg megszabadult káros szenvedélyétől. Úgy gondolja, hogy mindezt a jógának köszönheti. Azóta egészségesen étkezik, és szervezete regenerálódni tudott a dohányfüst okozta megterhelés után, és ma már koffeint sem fogyaszt.

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen brazil modell elmondása alapján azért dohányzott, mert szerette volna megőrizni vékony alakját, és ezt a pótcselekvést alkalmazta evés helyett és a stressz feldolgozására. 2003-ban azonban véget vetett ennek a rossz szokásának, és az egészséges étkezést választotta. A későbbiekben felszaladt rá néhány plusz kiló, ám alakja így is tökéletes. Korábban azt nyilatkozta, örül annak, hogy végre tisztán, mindenféle függőségtől mentesen élhet, példát mutatva ezáltal a rajongóinak.

Matt Damon

Matt Damon nagyon sokat cigarettázott, és emiatt nem nagyon akart összejönni a baba. Ekkor az orvosok életmódváltást javasoltak neki, és hogy mindenképpen tegye le a cigit. A színész megfogadta orvosai tanácsát és végleg megszabadult káros szenvedélyétől. Ahogy abbahagyta a dohányzást, már érkeztek is a gyerkekek. A színész bevallotta, hogy magától nem lett volna ereje leszokni, de hipnózisban sikerült neki, és három alkalom után végleg eldobta a cigarettát.

Kate Hudson

A szőke színésznőről talán kevesen gondolnák, de egykor ő is a cigifüst megszállottja volt. Mára ez már teljesen megváltozott, de korábban nem kis botrányt okozott azzal, hogy több olyan fotót is láthattunk róla, ahol babapocakkal is rágyújtott. Végül azonban a terhessége ébresztette rá, hogy mielőbb le kéne tennie a cigit. Kate Hudsont a végén már az őrületbe kergette a dohányfüst, hiszen büdös volt a haja, a ruhái, és emiatt eltávolodott a családjától is.

Ashton Kutcher

A színész saját bevallása szerint 40 szál cigarettát szívott el egy nap. Végül azonban sokadik nekifutásra sikerült letennie a cigit egy könyv segítségével. Erről a könyvről annyit kell tudni, hogy időnként megengedi az olvasónak, hogy rágyújtson. Aston Kutcherre akkora hatással volt ez az olvasmány, hogy mire a könyv végére ért, sikerült teljesen megszabadulnia a dohányfüsttől.

Gwyneth Paltrow

A csodaszép színésznő ma már nagyon figyel a saját és családja egészségre, ám korántsem volt ez mindig így. Saját bevallása szerint korábban napi két doboz cigarettát is elszívott. Az első figyelmeztető jel akkor érkezett, amikor 2002-ben rákbetegség következtében elvesztette az édesapját. A terhessége volt az, amely viszont a következő intő jel volt a színésznő számára, aki ezután egyik napról a másikra megszabadult a cigarettától. Ma már odafigyel az egészségére, és mindent megtesz annak érdekében, hogy egészségesen táplálkozzon.

