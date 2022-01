Otthon voltam, bezárkóztam az egyik szobába és néztem a sorozatokat. Az egyik reggel felébredtem, és mikor fel akartam állni, akkor szó szerint megtörtem derékban. Hallottam a nyekkenést.

"A koronavírusos tüneteket, a torokkaparást jól viseltem, de a derekam annyira fájt, hogy meggátolt a mindennapi életemben. A koronavírus a gyenge pontokat támadja, és úgy látszik, ez nekem a derekam. Vannak általános tünetei, viszont nem tudhatjuk, hogy kinél milyen sajátos problémákat okoz. Muszáj komolyan venni, nekem is megvan mindhárom oltásom, ez is segített abban, hogy ne legyen súlyos az állapotom" – mesélte Tilla a Life.hu-nak.

Február 6-án indul a TV2-n a Sztárban sztár nyolcadik évada, amelynek házigazdája ezúttal is Tilla lesz. Attila újult erővel vág neki a műsornak, miután hamar legyőzte a koronavírust, habár még érzi magán a poszt-covid nyomait.

Kicsit rosszul esik, hogy nem sportolhatok. Miután lejárt a karantén elkezdtem tornázni, kíváncsi voltam, igazak-e a poszt-covidról szóló dolgok és sajnos azt érzem, hogy erőtlenebb vagyok, mint előtte. Kapkodtam a levegőt, felborult az energiaháztartásom, és kedvem se volt mozogni. Azt mondtam magamnak, hogy jó, tartsuk be azt az egy hónap plusz pihenőt, majd sportolok utána. A műsort ettől függetlenül bírni fogom, mert jönni-menni, és beszélni tudok, a kedvem is jó, csak a maratont nem tudnám lefutni – teszi hozzá lapunknak Tilla.

A Sztárban sztár nyolcadik évadában nem csak új versenyzőkkel, hanem egy megújult zsűricsapattal is találkozhatnak a nézők. Papp Szabi és Kökény Attila mellé idén Lékai-Kiss Ramóna, valamint Makranczi Zalán csatlakozik. Tillának pedig jó az előérzete.

„Nagyon jókat várok ettől az évadtól. Hiába ugyanaz a formátum, amiatt hogy minden évben mások a versenyzők, minden szezon olyan, mint egy teljesen új műsor. Mi mindent beleadunk, és visszaenergetizál minket a műsor, és erre szükségünk is van. Kellenek a jó, bulis pillanatok, amelyekben igazán kipihenheti magát az ember. Nem véletlenül mondjuk, hogy ez az ország legnagyobb házibulija, mi ennek is éljük meg."