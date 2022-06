Ahogy korábban mi is megírtuk, Kiss Kató halottlátó - akin keresztül Berki Krisztián üzent Hajdú Péternek , megköszönve a bizalmát és barátságát -, nemrég sztrókot kapott . Akkor azt mondta, mielőbb fel akar épülni, hogy újra segíthessen a holtak és élők között közvetíteni, ám most már másképp látja helyzetét.

Úgy döntött, a saját egészségét helyezi előtérbe, ugyanis mint kiderült, lassabban megy a gyógyulás, mint remélte:

„Biztos vagyok benne, hogy a sok bántásnak is szerepe volt abban, hogy kórházba kerültem. Mindig is segíteni akartam az embereken és abban is biztos vagyok, hogy ennek a jövőben is megtalálom majd a módját, de most egy kicsit a saját testi- és lelki egészségemre kell koncentrálnom, ezért a visszavonulás mellett döntöttem. Büszke vagyok arra, hogy Királynő lehettem, sokan ugyanis úgy szólítottak, hogy a "Holtak Királynője". Az ok nélküli bántást azonban nagyon nehezen viselem, és mivel csak úgy tudok segíteni másokon, ha a saját egészségem megőrzöm, meg kellett hoznom ezt a döntést" – nyilatkozta a Blikknek Kiss Kató halottlátó.