Justin Bieber még június elején jelentette be, hogy egy ritka betegség, a Ramsay Hunt-szindróma miatt lebénult a fél arca .

Usher nemrég egy interjúban számolt be arról, hogy közeli barátja, Justin Bieber hogy érzi magát azóta, hogy bejelentette, lebénult a fél arca.

"Remekül van. Nemrég közösen nyaraltunk, akkor sikerült több időt töltenünk egymással, és úgy gondolom, bármint is megy keresztül, igazán nagyszerű látni, hogy a családja és a rajongói is támogatják" - idézi az énekest a US magazine.

A Ramsay Hunt-szindrómát a varicella zoster herpeszvírus fertőzése váltja ki, ugyanaz, amely gyerekkorban a bárányhimlőt is okozza. Ha a vírus újraaktiválódik, akkor felnőttkorban övsömör is kialakulhat, melynek során kiütések lephetik el a testet. Ha ez az arcideg közelében jelentkezik, akkor hirtelen fellépő arcbénulást okozhat.