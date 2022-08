Minden ember különböző, mindenkinek másképp reagál a szervezete a bakteriális fertőzésekre. Van, akinél súlyosabbak a tünetek, másoknál enyhébbek. Az enyhe tünetek esetében nem is gondoljuk, hogy komolyabb betegség állhat a háttérben. Ha a hüvelyi folyás a szokásosnál bőségesebb, kellemetlen halszagú, esetleg kicsit csíp is odalent, nagy valószínűséggel bakteriális hüvelyfertőzéssel, azaz bakteriális vaginózissal van dolgunk. A folyás ilyenkor lehet áttetsző, fehér vagy szürkés színű. Ezekhez a tünetekhez csak ritkán társul a gyulladásra jellemző fájdalom, bőrpír, duzzanat vagy viszketés. Akadnak olyan esetek is, amikor valaki teljesen tünetmentes. Az enyhe nedvedzést és a gyenge tüneteket is érdemes komolyan venni, ugyanis a fertőzés a kismedencei szervekre terjedve akár meddőséget is okozhat.

A hüvely nem steril szerv, benne számos hasznos baktérium és potenciális kórokozó is található. Utóbbiak szaporodását azonban a hüvely savas pH-ja meggátolja. Ha a pH lúgos irányba változik, a hüvely bakteriális egyensúlya felborul. A hasznos baktériumok nem lesznek már túlsúlyban, és a kórokozók elszaporodhatnak. A bakteriális vaginózis nem tartozik a szexuális úton terjedő betegségek közé.



Több dolog is okozhatja:

A különböző intim mosakodók, spray-k, az irrigálás túl gyakori használata is felboríthatja a hüvelyflóra egyensúlyát.

Az intim együttlétek alkalmával nagy mennyiségű idegen baktérium kerül a hüvelybe, ami nem feltétlenül okoz problémát. Mégis előfordulhat, hogy a kényes egyensúly megbolygatása következtében a kórokozó baktériumok jutnak előnyhöz, amit a kellemetlen szagú folyás jelez. Az óvszer nemcsak a nem kívánt terhességtől és a nemi betegségektől véd meg, de az idegen baktériumokat is távol tartja, így fennmarad a hüvelyi harmónia.

Egy-egy antibiotikum-kúra nem csupán a kórokozókat pusztítja el, de a védő hatású baktériumokat ugyancsak megtizedelheti, ezáltal a hüvely harmóniáját is könnyedén lerombolja. A fogamzásgátló tabletta szedése szintén megbonthatja a hüvelyflóra egyensúlyát, továbbá a helytelen táplálkozás, túlzott stressz, dohányzás is hajlamosíthat a bakteriális hüvelyfertőzésre.

A bakteriális hüvelyfertőzés hatással van a komfortérzetre, a párkapcsolatunkra és a szexuális életünkre, és komoly szövődményekkel is járhat. Érdemes az első, enyhe tünetek megjelenésekor orvoshoz fordulni, hogy elkerüljük a kismedencei gyulladás kialakulását, terhesség esetén a koraszülést vagy a vetélést. A pontos diagnózis felállítása és az annak megfelelő kezelés elindítása minden esetben az orvos feladata.

