Bár eddig megúszta, most ledöntötte a lábáról a koronavírus Muri Enikőt. Az énekesnő Instagram-oldalán írt arról, hogy pocsékul érzi magát.

"Tegnap kiderült, hogy elkapott ez a hülye kór. Két évig sikerült ezt elkerülnöm, de sajnos eddig tartott. Ami a bosszantó az egészben, hogy így nem tudok dolgozni, nem tudok hazalátogatni a szüleimhez Nyíregyházára, és bevallom őszintén, az is bosszant, hogy itthon kell lennem. Nyáron. Amikor jó az idő. A klíma nem esik jól, ahogy a meleg sem. Túl rég voltam beteg, és elfelejtettem milyen az, amikor az ember ágynyugalomra van ítélve. Mára sajnos elment az ízlelés is, eddig a szaglással volt gondom, tompán éreztem illatokat, de gondoltam, ez normális, hiszen fújom az orrom éjjel-nappal. De mára már a teának sem volt íze. Folyamatosan azt érzem, hogy ha már itthon vagyok, akkor csináljunk valamit, takarítás, pakolás, de mire belekezdenék, már le is kell ülnöm, mert gyengének érzem magam. Illetve egész nap fáj a fejem" - írta az énekesnő posztjában.

Enikő a minap magánéletével került a lapokba, úgy tudni, párja, Tóth Szabi, a Sugarloaf énekese, és vele szerepel majd a Nyerő párosban is.