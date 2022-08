A 48 éves tévés személyiség a Péterfy Sándor utcai kórházból jelentkezett be, ahová férje, Gáspár Győző is elkísérte őt.

Bea rendkívül erős asszony, immár több évtizede töretlenül állja a sarat a kamerák kereszttüzében, ám néha még vele is történnek kisebb balesetek. Most a dereka csípődött be annyira, hogy elmondása alapján képtelen volt lábra állni, Győző segítségére volt szüksége. A realitysztár panaszai olyan súlyosnak bizonyultak, hogy az orvosok a kórházban csak infúzióval tudták mérsékelni azokat.