A túlzott tévézés és mobilozás kapcsán már korábban is kimutatták, hogy károsan hatnak az egészségünkre: elhízást és pszichológiai problémákat okoznak. Egy új tanulmány azonban azt részletezi, hogy a kék fény hatására bekövetkezhetnek olyan sejtkémiai változások, melyek szintén károsak lehetnek az élő szervezetre.

A mindennapi eszközök, például tévék, laptopok és telefonok kék fényének való túlzott kitettség káros hatással lehet testünk sejtjeinek széles skálájára, a bőr- és zsírsejtektől az érzékszervi neuronokig

– olvasható az EurekAlert! oldalán közzétett publikációban Dr. Jadwiga Giebultowicz, az Oregon Állami Egyetem Integratív Biológiai Tanszékén dolgozó professzor nyilatkozata.

A kutatók gyümölcslegyekben figyelték meg, hogy a túlzott kék fény hatására megváltozik az állatokban a specifikus metabolitok, azaz a sejtek megfelelő működéséhez elengedhetetlen vegyi anyagok szintje. A fénynek kitett gyümölcslegyeknél "bekapcsoltak" a stresszvédő gének, és rövidebb ideig éltek, mint az állandó sötétségben tartott társaik.

A szakemberek a jövőben szeretnék részletesen is megvizsgálni a kék fény emberi sejtekre gyakorolt hatását is, azt azonban már most kijelentette Giebultowicz, hogy: