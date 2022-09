Charles Osborne 1893-ban született és egészen 29 éves koráig csuklásmentesen élte a napjait.

Egy nap, amikor Osborne disznóvágásra készült a tanyáján, Nebraskában, sorsfordító dolog történt vele.

"Épp fel akartam akasztani a 160 kilós disznót, aztán amikor megemeltem, elestem. Semmit sem éreztem"- mesélte a People magazinnak a férfi, akinek az esés utána kezdődött a csuklása, ami 68 évig végigkísérte az életét.

Osborne több orvosnál is járt a csuklásával, de egyik sem tudta meggyógyítani, illetve arra sem jöttek rá, hogy mi okozhatja a csuklását.

Évtizedekig tartó csuklás után Charles Osborne feladta, hogy gyógymódot találjon, már a házi praktikákról is lemondott. Így Osborne megtanult együtt élni a csuklásával, sőt, az évek során még azt is elsajátította, hogyan tud hang nélkül csuklani.

Bár a csuklás jelentéktelennek tűnhet, a tartós csuklás fogyást, kimerültséget és mentális problémákat okozhat, Charles Osborne pedig a saját bőrén tapasztalta meg ezeket a problémákat. Életének későbbi szakaszában a csuklás miatt képtelen volt lenyelni az ételt, ezért évekig minden étkezését össze kellett turmixolnia.

Időközben Osborne-t a csuklás kisebb hírességgé tette, a Sioux City Journal szerint 1936-ban szerepelt a Robert Ripley Believe It or Not című rádióműsorban, 1983-ban pedig a The Tonight Show Starring Johnny Carson című műsorban. 29 és 96 éves kora között Osborne a becslések szerint 430 milliószor csuklott, aztán 1990 júniusában hirtelen abbamaradt a csuklás, majd körülbelül egy évvel később Osborne meghalt. Élete utolsó hónapjaiban végre kiélvezhette a csuklásmentes hétköznapokat.