A plantprotectingnevű TikTok-csatorna tulajdonosa, Gyuris Rita növényorvos azt vizsgálja, mennyi bakérium van különböző tárgyakon, élelmiszereken. Vizsgált már gyümölcsöket, pénzt, üdítős dobozt, és most azt nézte meg, menni baktérium van a BKK járatain, illetve a jegykiadó automaták képernyőjén. A videó sokakat elborzasztott, ám Rita azt mondja, nincs ebben semmi meglepő.

"A korábbi vizsgálataimhoz viszonyítva semmi meglepő eredményt nem mutatott a táptalaj. Hasonló mennyiségű mikroorganizmus él a kezeinken is, sőt az otthon lapuló tárgyakon is, mint például a kapcsoló, a játékkonzol, a telefonok, a laptop. Mivel a közlekedési eszközöket napi szinten tízezrek használják, természetes, hogy ennyi minden felnőtt a táptalajokon. Én például ugyanúgy leülök, ha van hely, és kapaszkodni is szoktam. Aki fél, az utazás közben és után is le tudja fertőtleníteni a kezét erre szolgáló tisztítószerekkel. A BKK-automaták használata helyett pedig ma már lehetőség van online is megvásárolni a jegyet, bérletet" - mondta a Borsnak a növényorvos.

Rita felhívta a figyelmet arra, hogy a kísérletei nem azt bizonyítják, hogy veszélyes kórokozók lennének a BKK automatákon, vagy a 4-6-os villamoson, és a videó nem a BKK ellen irányul, mindössze arra akarja felhvíni a figyelmet, hogy mennyire fontos a kézfertőtlenítő használata.