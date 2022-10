A kínai nagyváros hivatalos közösségi oldalán közzétett bejelentés szerint ezt a fajta hatóanyagot abban az esetben javasolják, ha a beteg korábban már megkapta a hagyományos oltást is, vagyis emlékeztetőként ajánlják.



A kínai állami médiában közzétett videón bemutatják az új gyógyszer beadásának technikáját is: egy kicsiny, átlátszó készüléken keresztül kell belélegezni a szert, majd pár másodpercig visszatartani a lélegzetet. A teljes eljárás nagyjából 20 másodpercet vesz igénybe. A kínai hatóságok már szeptemberben engedélyezték a "tű nélküli vakcinát", azonban csak emlékeztető adagként.



A gyógyszert a kínai CanSino Biologics cég fejlesztette ki. Peking célja, hogy minél többen kapjanak emlékeztető oltást, mielőtt lazítanák a világszinten is egyedülállóan szigorú járványügyi korlátozásokat.

A tudósok azt is remélik, hogy a tű nélküli megoldás elősegíti a vakcina elérhetőségét azon országokban, ahol az egészségügyi rendszer nem rendelkezik kellően hatékony felszereltséggel a hagyományos oltási kampányhoz.