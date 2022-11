A népszerű kalandfilmek ikonikus karakterét alakító Hogan jelenleg Los Angelesben él 24 éves fiával, Chance-szel, bár elmondása alapján Ausztráliában szeretné tölteni utolsó éveit.

Voltam már jobban is. A vesém főverőerével akadtak problémák, és bár a szteroidkezelés segített, teljesen leépültem tőle. Gyakorlatilag alig van rajtam zsír, gyenge is vagyok, arra is a fiamat kérem meg, hogy nyissa ki otthon a befőttesüvegeket – mondta az A Current Affair műsorvezetőjének,Tracy Grimshaw-nak a híresség.

Hogan továbbá elárulta: jelenleg az a célja, hogy felerősödjön, ezért próbál minél több zsíros, magas kalóriatartalmú ételt fogyasztani, ami miatt nagyon féltékenyek rá a barátai, hiszen az ilyesmi általában ellenjavallott az idősebb korosztály számára – írja a Daily Star.