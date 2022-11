A színész mindig is őszintén beszélt egészségi állapotáról azóta, hogy Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. A gyógyíthatatlan betegsége mellett az elmúlt időszakban egyéb sérülésekkel is meg kellett küzdenie, valamint édesanyja elvesztését is fel kellett dolgoznia. Michael J. Fox számára egyetlen művészi kifejezési forma maradt, az írás.

"Meg vagyok lőve, pedig mindig is volt gyakorlatom a rövid sorok memorizálásában, de mostanában volt néhány igazán kemény szituáció, amikor hosszabb szövegeket is meg kellett tanulnom. Nem volt könnyű. A gitárjátékom már nem jó, a rajzolás sem az igazi. A táncban persze sosem remekeltem, a színészkedés pedig egyre keményebb feladat számomra. Szóval maradtam az írásnál, szerencsére azt élvezem" - idézi a színészt a Blikk.