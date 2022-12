Az SMA-s Zsombi állapotáról édesanyja, Burinda-Szűcs Szabina részletesen mesélt a Ripostnak.

„Nagyon sok SMA-st érint ez a probléma, és ebben mi sem vagyunk kivételek" – mondta a lapnak az anyuka, hozzátéve, főként azok az SMA-betegek érintettek, akik nehezebben mozognak.

„Úgy derült ki ez az egész, hogy a Bethesda úgy gondolta, ellenőrzi a zolgensmásokat. Sejtettük, hogy ez is megjelenhet, úgyhogy nem volt meglepetés: annyi történik most, hogy erre is figyelni kell."

A diagnózistól függetlenül a tornák folytatódnak, csupán annyi változik, hogy Zsombinak szüksége lesz néhány kezelésre, hogy a kalcium beépüljön a csontjaiba.

„Félévente egy oldatos injekció fogja segíteni a kalcium beépülését a csontokba. Nincs hiánya belőle, csupán nem épül be, mivel nincs terhelve a csont" – részletezte az anya, hozzátéve, hogy már az elején tudták, hogy a Zolgensma sok problémát előidézhet.