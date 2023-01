A menstruáció és az esetlegesen azt megelőző premenstruációs szindróma hónapról hónapra hatással van a nők mindennapjaira és választások elé állítja őket. A nehéz napok előtt már azt sem egyszerű eldönteni, milyen ruhát viseljünk, ha puffadtabb a hasunk, sokan pedig a sötét színeket részesítik előnyben, ha netán hirtelen megjön a vérzésük, hogy ne kerüljenek kellemetlen helyzetbe. Döntés kérdése az is, hogy milyen eszközt használjunk a menstruáció idején.

40-50 évvel ezelőtt szinte csak a vatta állt a nők rendelkezésére a havivérzésük idején, és ma már el sem tudjuk képzelni, milyen kényelmetlen és kellemetlen volt így a menzeszt átvészelni. Napjainkban azonban már eszközök sokasága közül választhatunk, az pedig, hogy ki mit preferál, nagyon sok mindentől függ.

Tampon

Talán még ma is a legnépszerűbb menstruációs segédeszköz a tampon. Előnye, hogy sportoláshoz, szűk ruhákhoz kiváló, hiszen ez a megoldás kényelmes és diszkrétebb is a betétnél. Ha tampont használunk, számos olyan tevékenységet űzhetünk, amelyre betét használatával nem lenne lehetőségünk, mint például az úszás, a szaunázás vagy éppen csak a strandolás. Ugyanakkor fontos, hogy a fertőzések kialakulásának elkerülése végett a tampont mindig tiszta kézzel helyezzük fel. A tampont három-négyóránként, de gyenge vérzés esetén is legfeljebb hat óra elteltével ki kell cserélni, mert a benne felgyülemlő, magasabb pH-értékű vérben elszaporodhatnak a kórokozók, és hüvelyfertőzést okozhatnak.

Eldobható betét

A fent említett ok miatt éjszakára érdemesebb betétet választanunk. Egy éjszaka során átlagosan 8 órát alszunk, és ha tampont viselünk, ennyi idő alatt a kórokozók könnyedén elszaporodhatnak. Szintén maradjunk a betétnél akkor is, ha nincs lehetőségünk a tampon felhelyezése előtt kezet mosni – ez esetben a betét használata a fertőzések kialakulása szempontjából kevésbé kockázatos.

Miért nem ezek a legjobb alternatívák?

A legtöbben még ma is tampont és betétet használnak, a nők nagy része ugyanis ezeket szokta meg, ezek felelnek meg az igényeiknek. Sokaknak azonban ezek is kihívást okoznak, a betét esetében annak elmozdulásával a ruha szennyeződése, a kellemetlen szagok és a kipirosodás veszélye áll fenn, míg a tampon használatával jóval több problémával nézünk szembe, mint például a hüvelyszárazság, toxikus sokk szindróma vagy más fertőzések. Ráadásul nem biztos, hogy mindig az a legjobb választás akár a magunk, akár a bolygónk számára, amit már megszoktunk. Ezekkel az egyszer használatos termékekkel ugyanis rengeteg szemetet termelünk. Egy nő átlagosan 12 000 betétet használ el élete során, amely 150 kg szemétnek felel meg: ennek 90 százaléka műanyag.

A menstruációs eszközök piacán azonban már megjelentek olyan megoldások, amelyek nemcsak kényelmesek, de környezetbarátok is, ráadásul sokukat nem kell havonta megvásárolni, így a pénztárcánkat is kímélik. Nézzük, melyek ezek!

Menstruációs kehely

Egy tölcsér formájú, fenntartható menstruációs eszköz, amely orvosi szilikonból készül, így komfortos érzést biztosít irritáció nélkül. Kényelmesen felhelyezhető a hüvelybe, légmentesen összegyűjti a menstruációs folyadékot, és akár 8-12 órán keresztül is képes bent maradni annak cserélése nélkül. Mivel minden használat után sterilizálni kell, így a bakteriális fertőzés veszélye is minimális.

Mosható intimbetét

A mosható intimbetét rendkívül finom pamutszálakból készül, és valóban tisztítható mosással. Alacsony hőfokon, fertőtlenítőszerek nélkül is foltmentes lesz, gyorsan szárad és viselete kifejezetten kényelmes. Teljesen bőrbarát, ugyanis nem tartalmaz műanyagot, nem irritál és nem okoz viszketést. Ha valaki mégsem tud megbarátkozni a mosás gondolatával, annak is van jobb választása a klasszikus betéteknél.

A menstruációs kehely és a mosható betét a legzöldebb és egyben leggazdaságosabb megoldás. Ha eddig nem használtad őket, de nem idegenkedsz tőlük feltétlenül, itt az ideje kipróbálni.

Eldobható biobetét és biotampon

A mosható betéthez hasonlóan ezek sem irritálják a bőrt, emellett rendkívül gyorsan lebomlanak, és nem terhelik évtizedekig vagy még tovább a környezetet. A biobetétek egyébként olyan gazdálkodásból származnak, amelyek nem használnak vegyszereket, se gyom-, se rovarirtószereket, vagyis maga a pamutnövény, a betét alapanyaga is teljesen természetes és vegyszermentes.

A biobetétek és biotamponok drágábbak ugyan, mint műanyagos társaik, de ha semmiképpen nem szeretnénk mosni vagy kelyhet használni, önmagunk és a Föld védelmében is érdemes áldozni rá.

A menstruációs bugyi lehet a szupersztár

A menstruációs bugyikat a piacra dobásukkor nagyon sokan kétkedve fogadták. Valóban hihetetlennek tűnt, hogy önmagában is képes a menstruációs vér felfogására. Ezek a fehérneműk egyben tartalmazzák a nedvszívó réteget is, a vér nem szivárog, nincs betét, ami elcsússzon, és a tamponhasználati gondokkal sem kell foglalkozni. Több változat is létezik belőlük, a menstruáció erősségéhez igazodva, és általában egész nap hordhatók csere nélkül.

Amennyiben bármely eszközt is használod, és a menstruációd összevissza jön meg, teljesen kiszámíthatatlan, esetleg túl erős a vérzésed, lehet, hogy cikluszavarral küzdesz. Ilyen esetben kipróbálhatunk barátcserje-alapú gyógynövényes készítményeket, súlyosabb, nem múló gondok esetén forduljunk orvoshoz.

