Ők voltak a 90-es évek legnagyobb egyslágeres előadói — Emlékszel még rájuk?

Egyslágeres előadó az, akinek az az egy dala, amit mindenki ismer, nagy hatással volt az emberekre az adott korszakban, de azóta nem tudták sem megismételni, sem meghaladni a sikert, amit az az egy szám hozott nekik. Mutatjuk a 90-es évek legnagyobb egyságeres előadóit, akinek azt a bizonyos dalát te is biztosan kívülről fújod.

Ismerd meg a 90-es évek egyslágeres előadóit

Íme, a 90-es évek legnagyobb egyslágeres előadói és azok a bizonyos slágerek

1. A Deee-Lite és a Groove is in the Heart

Az amerikai house és club/dance formáció 1986-ban alakult New Yorkban. A csapat legismertebb slágere az 1990-es albumukon megjelent Groove is in the Heart számos országban Top 10-es sláger lett. És egyúttal a csapat egyetlen slágere is, bár 1996-ig együtt voltak, nem sokan tudnának még egy számot hozzájuk kapcsolni. Ennek ellenére 2016 decemberében a Billboard minden idők 55. legsikeresebb dance előadójának nevezte őket.

2. Donna Lewis - I Love You Always Forever

Bár még mindig atív a walesi énekesnő, igazán csak hazájában ismert. Nagy slágerét, az I Love You Always Forever című dalt 1996-os megjelenése után mindenki kívülről fújta, bár sokan a kissé affektáló hangja miatt azonnal kapcsolják ki a rádiót, ha Donna Lewis száma megszólal. A kritikus hangok ellenére az énekesnő első albuma platinalemez lett, és azóta „síri csend”.

3. 4 Non Blondes — What's Up?

Linda Perry és zenekara a 4 Non Blondes What's Up? című egyetlen slágere azonnal a toplisták élére került, és mondhatni azóta töretlen a sikere. A zenekar egyetlen albulmának egyetlen slágere 59 hétig szerepelt a Billboard 200 listáján, és másfél milliós példányszámban kelt el 1992 és 1994 között.Az 1989-ben alakult zenekar 1994-ben, Linda Perry kiválásávak fel is oszlott. Az énekesnő tehetsége azonban nem veszett kárba, a mai napig ír slágereket más előadónak.

4. Vanilla Ice - Ice Ice Baby

Az egyslágeres előadók prototípusa, Vanilla Ice egyetlen nagy dobása az Ice Ice Baby volt az első dal, amivel hiphop szám a Billboard-slágerlista élére került. Mondhatjuk, hogy az 1991-es év legnagyobb slágere után Vanilla Ice-nak már csak egy-egy zenéhez nem köthető felvillanása volt, de azok is inkább felejthetőek, mint nem.