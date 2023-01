A menstruáció alatt nyúzottabbak, levertebbek vagyunk, ráadásul fájdalmaink is lehetnek. Vajon sportolhatunk ezeken a nehéz napokon is? Befolyásolja-e egymást a sport és a menstruáció?

Ahány nő, annyiféle menstruáció. A havivérzés sok nő életét megkeseríti, de vannak olyanok is, akiket szinte semmiben nem befolyásol. Akiknél erősebb tünetek jelentkeznek, azok puffadásról, szédülésről, alhasi fájdalomról, mellfájdalomról, székrekedésről, hasmenésről, fejfájásról, fáradtságról, ingerlékenységről, szorongásról számolnak be. Érthető tehát, hogy ezeken a napokon nehezünkre esik elhagyni az otthonunkat és munkába menni, vagy tartani magunkat egy edzéstervhez. De mi van az élsportolókkal, akiknek tulajdonképpen nincs választásuk?

A ciklus fázisai

Nézzük csak meg, milyen fázisai vannak a menstruációs ciklusnak, és ezek a szakaszok hogyan befolyásolják a mindennapjainkat!

A menstruáció első napját tekintjük a ciklus első napjának. Ilyenkor kezd leválni a megvastagodott méhnyálkahártya középső és legfelső rétege, amely vérzés és esetleg fájdalmas görcsök közepette távozik a szervezetből. A megtermékenyítetlen petesejt pedig közben felszívódik. Ez a folyamat 3-5-7 napig tart, de eközben már újra megindul a tüszőérés, a méhnyálkahártya pedig ismét elkezd megvastagodni. A ciklus felénél, nagyjából a 14. nap környékén a már érett tüsző megreped, belőle a petesejt pedig elindul a petefészekből a petevezetéken át a méh felé – ez az ovuláció időszaka. A hátramaradt tüsző hormontermelésbe kezd, a méhnyálkahártya pedig átalakul, hogy alkalmas legyen a megtermékenyített petesejt befogadására. A petesejt nagyjából 24 órán át marad életben, ennyi idő van a megtermékenyítésre. Ha ez nem történik meg, a méhnyálkahártya felső rétegei ismét leválnak, és a ciklus kezdődik az elejétől.

A ciklust négy részre oszthatjuk fel. A menstruáció időszakában a nők általában kicsit befelé fordulnak, jobban igénylik a magukra szánt időt és a pihenést. Ha nem muszáj, akkor nem ilyenkor kell ezerrel pörögni. Ahogy a vérzés elcsitul, úgy kap erőre a szervezetünk. A hormontermelés újra erősödik, nő az energiaszint, a kreativitás, és még az önbizalom is. Ezután következik az ovuláció, amely egy nagyon rövid, csupán néhány napig tartó időszak. Ilyenkor megnövekszik a libidó, és mindent intenzívebben érzékelünk. Energiaszintünk nagyon magas, terhelhetőségünk is megnő.

A ciklus és a sport

Akkor tesszük a legjobbat, ha a fázisoknak megfelelően terheljük magunkat sport közben is, de ebben is – mint oly sok más dologban – különbözünk. A rendszeresen sportoló nők körében vannak olyanok, akiknek kifejezetten jót tesz az edzés a nehéz napokon. Van ebben is logika, ugyanis az izzadással nagy mennyiségű víz távozik a szervezetből, ezáltal csökkenhet a puffadás és az ödémásodás, a mozgás termelte endorfinok pedig természetes fájdalomcsillapítóként működnek. És vannak olyanok is, akik inkább nem mozognak az első, nehezebb napokon, mert szenvednek a PMS tüneteitől.

De mi van az élsportolókkal? Ők nem dönthetik el, mikor versenyeznek, és nem kérvényezhetik, hogy az olimpiai döntő az ovuláció időszakára essen, amikor éppen magas az energiaszint. Egy-egy világversenyen tizedmásodpercek döntenek az érmek sorsáról, és könnyen lehet, hogy valaki azért marad le a dobogóról, mert éppen menstruál.

Kutatások igazolják, hogy a menstruáció igenis befolyásolja a sportteljesítményt, ám azt szinte senki sem kutatja, mit tehetnének az élsportoló nők a káros hatások minimalizálása érdekében. Sokan fogamzásgátlót szednek, amivel mesterségesen állítják be a ciklust, így az edzéshez és a versenyhez igazítják a menstruációt, és nem fordítva. A test megerőszakolása pedig megbosszulhatja magát, hiszen a sportolónők is vágyhatnak családra. Mivel nem rendszeres a menstruációjuk, csökkenhet az ösztrogénszintjük, ez pedig gyakori sérülésekhez, majd időskori csonttörésekhez vezethet.

Szerencsére a tengerentúlon vannak már törekvések arra, hogy ez a gyakorlat változzon. Ezek az edzők a menstruációhoz igazítják a terhelést: amikor szükséges, visszavesznek, máskor pedig növelik az edzések intenzitását. Ha ezeket az időszakokat figyelembe veszik, javulhat a sportteljesítmény. Egyre több profi sportoló és edző használja már a Fit for Women cikluskövető alkalmazást is, amely a menstruációhoz igazodva segít összeállítani az edzéstervet.

