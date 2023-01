Az X-Faktor felfedezettje egy reggeli műsorban mondta el, hogy betegsége a magánéletére is rányomja a bélyegét. Gyakran előfordul például, hogy ha Betti olyan ételeket fogyaszt, melyektől Patrik undorodik, fogmosás nélkül még csókolózni sem hajlandó.

Ez egy kimutatott betegség, amire már gyerekkoromban rájöttünk, mert kicsit „rosszabb gyerek" voltam. Nem rosszindulatú, inkább csínytevős. Például ledobáltam a sulitejet a harmadikról. A tanárok pszichiáterhez küldtek, aki azt mondta: „Ez a gyerek tök okos, semmi baja nincs, csak ADHD-ja van" – idézte a sztár szavait a Blikk.

Az interjú során párja, Betti pánikbetegségére is fény derült, mely egy stresszes időszakot, azon belül is egy nőgyógyászati műtétet követően jelentkezett nála először. A beavatkozás traumatikus élmény volt számára, azóta is rémálmok gyötrik őt. Jelenleg terápiával szeretné feldolgozni a történteket.