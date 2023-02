Kiakadtak a TikTok-fehasználók Allison Delperdang videóján, aki azt állította, hogy többször is viseli egymás után a pizsamáját, mert a szülei is így csinálták. A felháborodást a CNN szerkesztősége is láttam, ezért utánajártak, mennyi ideig ajánlatos viselni egy pizsamát.